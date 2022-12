Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kreis Viersen: Aktion "Glühwürmchen" - Achten Sie auf Kinder!

Kreis Viersen (ots)

Am 02.12.2022 schwärmten wieder die "Glühwürmchen" im gesamten Kreis Viersen aus. In diesem Jahr beteiligten sich annähernd 100 Kindergärten im gesamten Kreis Viersen sowie zum zweiten Mal fast alle Grundschulen des Kreises an der Aktion. Gemeinsam mit den Verkehrssicherheitsberatern und den Bezirksdienst-Beamten der Kreispolizei leuchteten die "Glühwürmchen" an den Straßen. In Zusammenarbeit zwischen Erziehern/innen und Verkehrssicherheitsberatern/innen entstand dieses Projekt. Die Sicherheit der Kinder im Straßenverkehr steht dabei im Mittelpunkt: An häufig befahrenen Verkehrsstraßen versammelten sich die mit Reflexbändern, reflektierenden Warnwesten, Taschenlampen, 'Blinkis' oder Laternen ausgerüsteten Kinder mit ihren Erzieherinnen, Lehrerinnen und den Eltern, um "im Dunkeln zu funkeln". Die Botschaft der Kinder an die Fahrzugführerinnen und Fahrzeugführer: "Achtet auf Kinder". Die Fahrzeugführenden wurden so für die Anwesenheit der schwächeren Verkehrsteilnehmer sensibilisiert und erfuhren anschaulich, dass der Slogan "Sicherheit durch Sichtbarkeit" gerade in der dunklen Jahreszeit immer aktuell ist. Und so richtet sich der Apell auch an die Eltern, Ihre Liebsten für den Weg zur Schule und Kindergarten entsprechend auszustatten. /as/wg (1169)

