PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Heiligenberg

Pkw ausgebrannt

Am Samstag um 13.55 Uhr wurde auf der L 200 bei Hattenweiler ein Fahrzeugbrand meldet. Beim Eintreffen der Polizei stand das Fahrzeug bereits in Vollbrand. Nach Aussage des 32-jährigen Fahrzeugführers, befuhr er die "Altheimer Steige", in Richtung Hattenweiler, als plötzlich die Motorkontrollleuchte aufleuchtete. Anschließend fing der Pkw an zu rauchen und kurze Zeit später an zu brennen. Der 32-Jährige konnte sein Fahrzeug noch am Straßenrand abstellen und sich aus dem Auto retten. An der Brandstelle befanden sich vier Fahrzeuge mit 25 Einsatzkräften der FFW Heiligenberg und der Abteilung Hattenweiler, sowie ein Fahrzeug des Rettungsdienstes. Für die Lösch-, Bergungs- und Reinigungsarbeiten musste die L200 kurzzeitig voll gesperrt werden. Das Fahrzeug brannte voll aus und es entstand Totalschaden in Höhe von ca. 40.000 Euro.

Friedrichshafen

Versuchter Automatenaufbruch

Unbekannte Täter versuchten in der Nacht von Freitag 23.00 Uhr auf Samstag 07.00 Uhr einen Zigarettenautomaten in der Untereschstraße bei der Gaststätte Fischerstüble in Friedrichshafen aufzubrechen. Trotz massivem Werkzeugeinsatz gelang es der Täterschaft nicht, den Automaten gänzlich zu öffnen. Der Sachschaden beträgt ca. 1500.- Euro. Hinweise nimmt das Polizeirevier in Friedrichshafen unter Tel.: 07541 701-0 entgegen.

Tettnang

Maserati auf Parkplatz beschädigt

Am Samstag in der Zeit von 13.00 Uhr bis 13.30 Uhr beschädigte ein noch unbekanntes Fahrzeug auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Schäferhofstraße in Tettnang einen Pkw Maserati. Vermutlich beim Ausparken streifte das unbekannte Fahrzeug den Pkw. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 15.000.- Euro. Zeugen werden gebeten sich beim Polizeirevier in Friedrichshafen unter Tel.: 07541 701-0 zu melden.

