Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Restaurant von Einbrechern heimgesucht +++ Kabel aus Rohbau gestohlen +++ Handy- und Gurtkontrollen in Wiesbaden

Wiesbaden (ots)

1. Restaurant von Einbrechern heimgesucht, Wiesbaden, Faulbrunnenstraße, 02.05.2023, 23.00 Uhr bis 03.05.2023, 01.00 Uhr,

(pl)In der Nacht zum Mittwoch wurde ein Restaurant in der Faulbrunnenstraße von Einbrechern heimgesucht. Die Täter verschafften sich zwischen 23.00 Uhr und 01.00 Uhr durch eine gewaltsam geöffnete Tür Zutritt zu den Räumlichkeiten und entwendeten Bargeld. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

2. Kabel aus Rohbau gestohlen,

Mainz-Kostheim, Hochheimer Straße, 02.05.2023, 18.00 Uhr bis 03.05.2023, 12.45 Uhr,

(pl)In einem Rohbau in der Hochheimer Straße in Mainz-Kostheim waren zwischen Dienstagabend und Mittwochmittag Kabeldiebe unterwegs. Die Täter betraten den Rohbau, durchtrennten die Kabel und entwendeten diese. Anschließend gelang den Tätern unerkannt die Flucht. Der durch den Diebstahl entstandene Gesamtschaden wird auf rund 2.000 Euro geschätzt. Das 3. Polizeirevier hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeuginnen oder Zeugen, sich unter der Rufnummer (0611) 345-2340 zu melden.

3. Handy- und Gurtkontrollen in Wiesbaden, Wiesbaden, Rheingaustraße, 03.05.2023,

(pl)Am Mittwoch hat der Regionale Verkehrsdienst der Polizeidirektion Wiesbaden mit Unterstützung der Hessischen Bereitschaftspolizei in der Rheingaustraße in Wiesbaden Verkehrskontrollen durchgeführt. Den Schwerpunkt legten die Polizistinnen und Polizisten auf das Erkennen und Ahnden von Gurt- und Handyverstößen. Im Verlauf des Tages wurden bei insgesamt 56 kontrollierten Fahrzeugen und 72 kontrollierten Personen 23 Gurtverstöße und in 23 Fällen die Nutzung eines Handys während der Fahrt geahndet. Hierunter fielen auch zwei Fahrlehrer, welche während der Fahrt ihr Mobiltelefon bedienten, obwohl die Fahrschüler lediglich eine sehr geringe Anzahl an Fahrstunden hatten. Darüber hinaus hatte sich eine Person unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln hinter das Steuer gesetzt.

