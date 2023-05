Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Einbrecher und Diebe zugange +++ Mit motorisiertem Zweirad gegen geparktes Auto gekracht - Unfallflucht

Wiesbaden (ots)

1. Zwei Restaurants von Einbrechern heimgesucht, Wiesbaden, Helenenstraße, Spiegelgasse, 01.05.2023, 23.00 Uhr bis 03.05.2023, 03.10 Uhr,

(pl)In den vergangenen beiden Nächten wurden in Wiesbaden zwei Restaurants von Einbrechern heimgesucht. Die Täter brachen in der Nacht zum Dienstag in der Webergasse in die Räumlichkeiten eines Restaurants ein und entwendeten das aufgefundene Bargeld. In der darauffolgenden Nacht schlugen die Einbrecher in der Spiegelgasse die Fensterscheibe einer Gaststätte ein und erbeuteten eine Geldkassette mit Bargeld sowie einen Tresor. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

2. Baucontainer aufgebrochen,

Mainz-Kastel, Georg-Beatzel-Straße, 28.04.2023, 14.00 Uhr bis 02.05.2023, 06.15 Uhr,

(pl)Unbekannte Täter haben zwischen Freitagnachmittag und Dienstagmorgen von einer Baustelle in der Georg-Beatzel-Straße in Mainz-Kastel verschiedene Baumaschinen im Wert von mehreren Tausend Euro entwendet. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zugang in einen auf der Baustelle aufgestellten Container und entwendeten darin gelagerte Gerätschaften. Hinweise nimmt das 2. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2240 entgegen.

3. Baustellenfahrzeug von Dieben angegangen, Mainz-Kostheim, Hochheimer Straße, 28.04.2023, 13.30 Uhr bis 02.05.2023, 06.45 Uhr,

(pl)In der Hochheimer Straße in Mainz-Kostheim hatten es Diebe zwischen Freitagmittag und Dienstagmorgen auf die Maschinen in einem abgestellten Baustellenfahrzeug abgesehen. Die Täter brachen die auf der Ladefläche des Ford Transits befindliche Werkzeugbox auf und ließen hieraus Baumaschinen im Gesamtwert von rund 4.000 Euro mitgehen. Hinweise nimmt das 2. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2240 entgegen.

4. Bagger aufgebrochen,

Wiesbaden-Biebrich, Saarstraße, 28.04.2023, 09.00 Uhr bis 02.05.2023, 06.45 Uhr,

(pl)Aus einem auf einer Baustelle in der Saarstraße abgestellten Bagger wurden zwischen Freitagmorgen und Dienstagmorgen eine Handyhalterung und eine Reinigungsflasche gestohlen. Die Täter schlugen eine Seitenscheibe des Baggers ein und ergriffen dann mit den erbeuteten Gegenständen unerkannt die Flucht. Hinweise nimmt das 5. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2540 entgegen.

5. Geräteschuppen aufgebrochen,

Mainz-Kastel, Steinern Straße, 01.05.2023, 19.30 Uhr bis 02.05.2023, 18.30 Uhr,

(pl)In einer Kleingartenanlage im Bereich der Steinern Straße in Mainz-Kastel brachen unbekannte Täter zwischen Montagabend und Dienstagabend in einen Geräteschuppen ein. Die Täter öffneten gewaltsam das Schloss der Hütte und entwendeten hieraus unter anderem zwei Kettensägen, ein Laubgebläse, eine elektrische Heckenschere sowie ein Stromaggregat. Hinweise nimmt das 2. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2240 entgegen.

6. Wertsachen im Visier von Autoaufbrechern, Wiesbaden, Schubertstraße, Sooderstraße, 01.05.2023, 18.00 Uhr bis 02.05.2023, 08.45 Uhr,

(pl)Am Dienstagmorgen mussten zwei Personen in Wiesbaden leider die Erfahrung machen, dass Wertgegenstände besser nicht im geparkten Auto zurückgelassen werden sollten. Autoaufbrecher schlugen in der Nacht zum Dienstag im Bereich Schubertstraße sowie Sooderstraße zu und entwendeten aus den Innenräumen zweier geparkter Pkw die herumliegenden Wertsachen. Dabei erbeuteten die Täter unter anderem eine Geldbörse sowie eine Sporttasche mit den darin befindlichen Kleidungsstücken. Hinweise nimmt das 5. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2540 entgegen.

7. Mit motorisiertem Zweirad gegen geparktes Auto gekracht - Unfallflucht, Mainz-Kastel, Wiesbadener Straße, Festgestellt: 02.05.2023, 01.50 Uhr,

(pl)In der Nacht zum Dienstag ist eine bislang noch unbekannte Person in der Wiesbadener Straße in Mainz-Kastel mit einem motorisierten Zweirad gegen ein geparktes Auto gestoßen und anschließend von der Unfallstelle geflüchtet. Der durch die Flucht entstandene Unfallschaden wurde gegen 01.50 Uhr durch eine vorbeifahrende Polizeistreife bemerkt. Der Spurenlage zufolge war das Zweirad von der Biebricher Straße kommend auf der Wiesbadener Straße in Richtung Hochkreisel unterwegs, als es zum Zusammenstoß mit einem am Fahrbahnrand abgestellten roten Skoda Citigo kam. Durch den Aufprall wurde der Skoda noch gegen ein weiteres geparktes Auto geschoben. Die unfallverursachende Person entfernte sich im Anschluss mit dem beschädigten Zweirad von der Unfallstelle, ohne sich um den am Skoda entstandenen Sachschaden von rund 2.000 Euro zu kümmern. Blutspuren an der Unfallstelle sowie aufgefundene Fahrzeugteile deuten darauf hin, dass die flüchtige Person verletzt wurde und das motorisierte, vermutlich weiße, Zweirad, Unfallbeschädigungen aufweisen müsste. Der Regionale Verkehrsdienst der Wiesbadener Polizei hat die Ermittlungen übernommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (0611) 345-0 entgegen.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell