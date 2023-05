Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Widerstand bei Personenkontrolle +++ Auseinandersetzung zwischen mehreren Männern in Mainz-Kastel +++ Gestohlener Pkw beschädigt aufgefunden +++ Mit Pfefferspray besprüht

Wiesbaden (ots)

1. Widerstand bei Personenkontrolle,

Wiesbaden, Thorwaldsenanlage, 01.05.2023, 14.00 Uhr,

(pl)Im Bereich der Thorwaldsenanlage hat ein 73-jähriger Mann am Montagnachmittag im Rahmen einer Personenkontrolle Widerstand geleistet. Der Polizei wurde gegen 14.00 Uhr gemeldet, dass auf der Kreuzung an der Ecke zur Comeniusstraße ein offensichtlich verwirrter Mann stehen und herumschreien würde. Als die verständigte Polizeistreife vor Ort eintraf, befand sich die beschriebene Person noch immer auf der Fahrbahn. Der Aufforderung, die Straße zu verlassen, kam der Mann nicht nach und setzte sich körperlich gegen die Identitätsfeststellung zur Wehr, so dass er schließlich zu Boden gebracht und gefesselt werden musste. Aufgrund seines Allgemeinzustands wurde für den festgenommenen 73-Jährigen ein Rettungswagen angefordert, welcher ihn in ein Krankenhaus brachte, wo er dann stationär aufgenommen wurde. Bei dem Widerstand wurden die beiden eingesetzten Polizeikräfte leicht verletzt.

2. Auseinandersetzung zwischen mehreren Männern in Mainz-Kastel, Mainz-Kastel, In der Witz, 01.05.2023, 14.30 Uhr,

(pl)Am Montagnachmittag kam es in der Straße "In der Witz" in Mainz-Kastel zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Männern. Ersten Erkenntnissen zufolge war ein 47-jähriger Mann gegen 14.30 Uhr mit vier Männern im Alter zwischen 18 und 47 Jahren aufgrund eines zurückliegenden Vorfalls aneinandergeraten. Im weiteren Verlauf entwickelte sich eine handfeste Auseinandersetzung, bei welcher neben Fäusten und Tritten auch ein Schraubenzieher und eine Eisenstange zum Einsatz kamen. Bei der Auseinandersetzung wurden vier Beteiligte leicht verletzt und ein Auto beschädigt. Die Ermittlungen zum genauen Ablauf und den Hintergründen dauern an. Zeuginnen oder Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit dem 2. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2240 in Verbindung zu setzen.

3. Diebe in Fritz-Ullmann-Straße zugange - gestohlener Pkw beschädigt aufgefunden, Wiesbaden, Fritz-Ullmann-Straße, 30.04.2023, 22.30 Uhr bis 01.05.2023, 08.00 Uhr,

(pl)Unbekannte Täter haben in der Nacht zum Montag auf einem Grundstück in der Fritz-Ullmann-Straße in Mainz-Kastel eine Gartenhütte sowie einen Pkw aufgebrochen und darüber hinaus einen dort abgestellten blauen Dacia Lodgy entwendet. Der Pkw wurde dann am Montagmorgen gegen 08.00 Uhr im Bereich der L3017 bei Hofheim/Wallau, kurz vor der Autobahnauffahrt zur A66, aufgefunden. Da der zurückgelassene Dacia erhebliche Beschädigungen aufwies, ist nicht auszuschließen, dass mit dem gestohlenen Fahrzeug mehrere Unfallfluchten begangen wurden. Zeugen konnten zuvor im Bereich der Autobahnauffahrt an dem betroffenen Pkw einen offensichtlich alkoholisierten Mann wahrnehmen. Dieser soll etwa 1,85 Meter groß sowie schlank gewesen sein und kurze schwarze Haare gehabt haben. Getragen habe er eine schwarze Jeans, ein schwarzes Oberteil und eine rote Weste. Mögliche Geschädigte einer Unfallflucht sowie hinweisgebende Personen werden gebeten, sich mit der Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 in Verbindung zu setzen.

4. Mit Pfefferspray besprüht,

Wiesbaden, Platter Straße, 01.05.2023, 17.10 Uhr,

(pl)Ein 31-jähriger Mann wurde am Montagnachmittag in der Platter Straße von einem unbekannten Täter mit Pfefferspray besprüht. Der Täter soll dem Geschädigten gegen 17.10 Uhr plötzlich nach einem Streitgespräch Pfefferspray ins Gesicht gesprüht haben. Anschließend sei der Angreifer in Richtung Kastellstraße geflüchtet. Er soll etwa 30 Jahre alt sowie ca. 1,75 Meter groß gewesen sein und ein weißes T-Shirt, blaue Jeans sowie eine schwarze kleine Handtasche getragen haben. Hinweise nimmt das 1. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2140 entgegen.

5. Bargeld aus Wohnung gestohlen,

Wiesbaden, Bert-Brecht-Straße, 28.04.2023, 16.30 Uhr bis 01.05.2023, 10.50 Uhr,

(pl)Bein Einbruch in eine Wohnung in der Bert-Brecht-Straße hatten es unbekannte Täter zwischen Freitagnachmittag und Montagvormittag auf Bargeld abgesehen. Die Täter verschafften sich Zutritt zur Wohnung und ließen das darin aufgefundene Bargeld mitgehen. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

6. Brennende Reifen,

Wiesbaden, Klingholzstraße, 30.04.2023, 03.00 Uhr,

(pl)In der Nacht zum Sonntag brannten zwischen zwei Lagergebäuden in der Klingholzstraße dort entsorgte Altreifen. Durch das Feuer wurden die Außenfassaden der beiden Gebäude beschädigt und ein Gesamtschaden von rund 10.000 Euro verursacht. Die Brandursachenermittler der Wiesbadener Kriminalpolizei haben die Ermittlungen aufgenommen und nehmen Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

