Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Lübeck - Buntekuh

Wer vermisst Schlüsselbund?

Bereits vor Weihnachten wurde ein Schlüsselbund im Bereich der Fregattenstraße, Höhe Kamelbrücke, aufgefunden. Dieser wurde nach einem erfolglosen Versuch einer Anbringung an anderer Stelle am 10. Januar 2023 bei der Polizeistation Buntekuh abgegeben. Wer vermisst seinen Schlüsselbund?

An dem Bund sind insgesamt 14 Schlüssel an zwei Schlüsselringen, ein Transponder und ein blauer Anhänger mit der Aufschrift Thule angebracht. Die Eigentümerin oder der Eigentümer kann den Schlüsselbund bei der Polizeistation Buntekuh in der Karavellenstraße 5, 23558 Lübeck, wochentags in der Zeit zwischen 08:00 Uhr und 17:00 Uhr abholen. Ein Eigentumsnachweis ist erforderlich. Eine vorherige telefonische Rückfrage ist möglich unter der Rufnummer 0451 - 31701000.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell