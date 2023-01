Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Lübeck-Eichholz

Weihnachtsbaumkugeln gestohlen - Polizei sucht Zeugen: Folgemeldung 1

Lübeck (ots)

Am Dienstag (03.01.2023) wurde festgestellt, dass von einem im Lübecker Stadtteil Eichholz aufgestellten Weihnachtsbaum Teile des Baumschmucks und eine Haltestange entwendet wurden. Nach einem Zeugenaufruf gingen Hinweise auf mögliche Täter bei der Polizei ein.

Demnach beobachtete in der Silvesternacht (31.12.2022) zwischen 22:00 Uhr und 22:30 Uhr eine 74-jährige Zeugin im Vorbeifahren eine etwa 20-jährige Frau in einem auffällig dunkelrosafarbenen Steppmantel. Die junge Dame soll auf einem Tritt stehend Kugeln vom Baum abgenommen haben. Mit dabei stand ein gleichaltriger Mann, der einen beigefarbenen Steppmantel trug. Er hielt eine der Lichterketten in der Hand. Neben diesen beiden jungen Menschen befanden sich noch drei Männer in dunkler Kleidung bei den beiden hauptsächlich agierenden Personen.

Die entwendeten Kugeln haben neben ihrer auffälligen Größe eine weitere Besonderheit: sie werden traditionell alljährlich von einem gemeinnützigen Lübecker Verein, der auch den Baum aufstellt, aufgehängt. Der Baum ist im unteren Bereich zudem mit selbstgebasteltem Schmuck von Kindern verziert.

Die Polizeistation Eichholz hat die Ermittlungen aufgenommen und appelliert an das Gewissen der Täterin und der Täter, die Baumkugeln zurückzugeben. Ferner bitten die Ermittler weitere Zeugen, die Angaben zu der Personengruppe machen können, darum, sich unter der Rufnummer 0451-929 939 30 oder per E-Mail an Eichholz.PSt@polizei.landsh.de zu melden.

