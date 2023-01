POL-HL: Ostholstein-Fehmarn / Fahrzeug durch Farbe beschädigt-Zeugen gesucht

Lübeck (ots) - In der Nacht von Samstag zu Sonntag (07./08.01.) wurde vor einem Restaurant in der Straße "An der Obertrave" ein hölzerner Aufsteller für Speisekarten sowie ein Pflanzkübel entwendet. Die Hintergründe der Tat sind unbekannt. Am Sonntagvormittag stellte der 62-jährige Inhaber der Gaststätte "Restaurant am Holstentor" fest, dass sich der im ...

mehr