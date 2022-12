Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfallzeugen gesucht

Schmiedefeld (ots)

Bereits am 04.12.2022 ereignete sich in der Engertal Straße in Schmiedefeld eine Verkehrsunfallflucht. Ein 41-jähriger fuhr mit seinem Audi die besagte Straße entlang. Hinter ihm befand sich ein Renault. Als der Geschädigte anhielt um nach links in die Alte Ilmenauer Straße einzubiegen, fuhr der Renault-Fahrer rechts an ihm vorbei und kollidierte mit dem Audi. Anschließend setzt der Unbekannte zurück und fuhr dem abbiegenden Audi hinterher. Der Geschädigte hielt auf dem Parkplatz eines Hotels in der Hoffnung an, dass ihm der Renault folgen würde und beide ihre Personalien austauschen können. Doch dieser setzte seine Fahrt in Richtung Ilmenau fort, ohne seinen Pflichten nach einem Verkehrsunfall nachzukommen. Es handelte sich gemäß Aussage des Geschädigten um einen weißen Renault Megane. Hinweise zum Kennzeichen liegen nicht vor. Die Suhler Polizei sucht Unfallzeugen bzw. den Fahrzeugführer des betreffenden Renaults und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 03681 369-0 entgegen.

