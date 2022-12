Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfallflucht - Polizei sucht Zeugen

Suhl (ots)

Ein unbekannter Fahrzeugführer beschädigte am Mittwoch in der Zeit von 11:00 Uhr bis 12:45 Uhr ein Holztor in der Tschaikowskistraße in Suhl und entfernt sich pflichtwidrig vom Unfallort. Laut Zeugenaussagen soll es sich um ein weißen Pkw gehandelt haben. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zum Verursacher bzw. zum genutzten Fahrzeug geben können. Melden Sie sich telefonisch unter der Rufnummer 03681 369-0.

