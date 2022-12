LPI-SHL: Auffahrunfall

Meiningen (ots) - Unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt ins Schloss Landsberg in Meiningen. Sie entwendeten die Videoüberwachungstechnik und Büromaterial im Wert von ca. 3.000 Euro. Zudem verursachten sie einen Schaden in gleicher Höhe am Objekt. Wann genau die Langfinger zuschlugen, ist bislang unbekannt. Nachdem der Einbruch Mittwochnachmittag festgestellt wurde, setzte man die Polizei darüber in Kenntnis und erstattete eine Anzeige. Zeugenhinweise ...

mehr