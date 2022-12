LPI-SHL: Fußgängerin von Auto erfasst

Schnett (ots) - Ein bislang unbekannter Autofahrer beschädigte am Mittwoch in der Zeit von 09:45 Uhr bis 11:20 Uhr, beim Ein- oder Ausparken in der Friedensstraße in Schnett, die Abschlussplatte einer Mauer. Zudem wurde der dazugehörige Pfosten aus der Verankerung gerissen. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, fuhr der Verursacher davon. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 bei der Polizeiinspektion ...

mehr