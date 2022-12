Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Sachbeschädigung - Polizei bittet um Hinweise

Suhl (ots)

Drei beschädigte Briefkästen sowie eine defekte Türöffnungs- und Gegensprechanlage eines Mehrfamilienhauses in der Straße Lauter in Suhl haben die betreffenden Mieter seit Mittwochmorgen zu beklagen. Der entstandene Sachschaden wird auf mindestens 4.000 Euro geschätzt. Die Tat ereignete sich in der Zeit von Dienstag, 20:00 Uhr, bis Mittwoch, 09:00 Uhr. Zeugenhinweise richten Sie bitte telefonisch an die Suhler Polizei (03681 369-0).

