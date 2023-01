Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Lübeck- Innenstadt

Schaukasten für Speisekarten an der Obertrave entwendet

Lübeck (ots)

In der Nacht von Samstag zu Sonntag (07./08.01.) wurde vor einem Restaurant in der Straße "An der Obertrave" ein hölzerner Aufsteller für Speisekarten sowie ein Pflanzkübel entwendet. Die Hintergründe der Tat sind unbekannt.

Am Sonntagvormittag stellte der 62-jährige Inhaber der Gaststätte "Restaurant am Holstentor" fest, dass sich der im Außenbereich aufgestellte Schaukasten für Speisekarten nicht mehr an seinem Platz befand. Dieser war an einer großen Pflanzschale befestigt, welche ebenfalls fehlte. Ein Motiv für die Tat konnte der Eigentümer nicht benennen, ebenso wenig konnte er Angaben zum jetzigen Verbleib der Gegenstände machen. Der Wert des Stehlgutes liegt im unteren vierstelligen Bereich.

Sachdienliche Hinweise nimmt der Ermittlungsdienst des 1. Polizeireviers Lübeck unter der Rufnummer 0451-1316145 sowie unter der E-Mail-Adresse ED.Luebeck.PRev01@polizei.landsh.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell