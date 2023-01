Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Ostholstein- Heiligenhafen

Einbruchdiebstahl in Fahrradkeller verhindert

Lübeck (ots)

Am Dienstag (10.01.) wurde eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Heiligenhafen in die Straße Steinwarder in Heiligenhafen entsandt. Dort war die Eingangstür zu einem Fahrradkeller aufgebrochen worden. Ein Tatverdächtiger konnte in den Räumlichkeiten gestellt werden.

Um 03:48 Uhr suchten die Polizeibeamten nach einem Hinweis ein Appartementhaus am Steinwarder auf. Dort entdeckten sie durch die gläserne Zugangstür zu einem Fahrradkeller am Boden liegend einen 23-jährigen Ostholsteiner. Zunächst stellte sich der junge Mann schlafend. Die Beamten weckten ihn und stellten Fragen zu seinem Aufenthalt in diesem Gebäudeteil. Eine plausible Antwort konnte der Ostholsteiner nicht geben.

Da der junge Mann augenscheinlich unter dem Einfluss von Alkohol und anderen berauschenden Mitteln stand, wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet. Im Anschluss an die Blutentnahme konnte der 23-Jährige nach Hause gehen. Er muss sich jetzt einem Strafverfahren wegen des Verdachts des versuchten Einbruchdiebstahls stellen.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell