POL-OH: Zwangsdiät für Kleintransporter - Gesamtgewicht deutlich überschritten

Fulda (ots) - Kennzeichendiebstahl Fulda. Unbekannte stahlen in der Leipziger Straße am Montagabend (23.01.), zwischen 20 Uhr und 22 Uhr, die amtlichen Kennzeichen FD-WB 6504 von einem weißen VW Up. Das Auto stand auf einem Parkplatz auf dem Gelände der Hochschule. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere ...

