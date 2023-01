Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Glasscheibe zerstört - Ladegerät von Elektrorollstuhl gestohlen

Vogelsbergkreis (ots)

Glasscheibe zerstört

Schlitz. Eine Glasscheibe einer öffentlichen Schule in der Schlesischen Straße beschädigten Unbekannte in der Zeit von Freitagnachmittag (20.01.) bis Montagmorgen (23.01.). Die genaue Höhe des entstandenen Sachschadens ist momentan noch unklar. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Ladegerät von Elektrorollstuhl gestohlen

Wartenberg. Unbekannte entwendeten in der Zeit zwischen dem 28. Dezember 2022 und dem 16. Januar 2023 ein Ladegerät eines Elektrorollstuhls aus einer Garage in der Kirchgasse in Angersbach. Das Diebesgut hat einen Wert von rund 400 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Hanke, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell