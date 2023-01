Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsmeldungen für die Landkreise Fulda und Hersfeld-Rotenburg

Osthessen (ots)

FD

Unfall

Fulda. Ein 28-jähriger Skoda-Fahrer aus dem Main-Kinzig-Kreis wurde bei einem Unfall am Montag (23.01.) leicht verletzt. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen wollte er, gegen 19.10 Uhr, vom einem Grundstück der Heidelsteinstraße in den fließenden Verkehr einfahren. Hierbei kam es aus noch unklarer Ursache zum Zusammenstoß mit einem 19-jährigen VW-Fahrer, welcher die Heidelsteinstraße aus Richtung Edelzell kommend in Fahrtrichtung Fulda befuhr. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von circa 8.000 Euro.

Polizeistation Fulda

HEF

Alleinunfall

Hohenroda. Am Sonntag (22.01.), gegen 3 Uhr, befuhr ein 20-jähriger Mann aus Heringen mit einem BMW 116i mit drei weiteren Insassen die Kreisstraße 11 von Röhrigshof kommend in Richtung Ausbach. Der Heringer kam dabei aus noch unbekannter Ursache auf winterlicher Fahrbahn nach rechts von der Straße ab, kollidierte mit einer Leitplanke, rutschte mit dem Pkw rechtsseitig einen abschüssigen Hang hinunter und kam schließlich an einem Baum zum Stehen. Hierbei wurde einer der drei Insassen des Pkw leicht verletzt und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 10.000 Euro. Da der Verdacht des Fahrens unter Alkoholeinfluss bestand, wurde eine Blutentnahme angeordnet.

Verkehrsunfall

Heringen. Am Freitag (20.01.), gegen 14:30 Uhr, befuhr eine 52-jährige Frau aus Friedewald mit einem Opel Corsa die Landstraße 3255 von Herfa kommend in Richtung Friedewald. Aus bislang ungeklärter Ursache kam die 52-jährige Frau dabei mit ihrem Corsa nach links von der Fahrbahn ab, stieß gegen die dortige Leitplanke und kam dann auf einem kleinen Hügel eines dortigen Parkplatzes zum Stehen. Am Pkw entstand Schaden in Höhe von circa 6.000 Euro.

Verkehrsunfallflucht

Bad Hersfeld. Am Freitag (20.01.), gegen 18:10 Uhr, befuhr eine 54-jährige Frau aus Neuenstein mit einem grauen Mitsubishi Space Star die Homberger Straße von Neuenstein kommend in Richtung Innenstadt. In Höhe der Hausnummer 17 touchierte nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen plötzlich ein anderes, bislang unbekanntes Fahrzeug mit seinem Außenspiegel den äußeren Spiegel des Mitsubishi und fuhr weiter, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Bei dem unbekannten Fahrzeug soll es sich um einen dunklen Pkw gehandelt haben. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 200 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Unfallflucht

Bad Hersfeld. Am Freitag (20.01.), in der Zeit von etwa 10 Uhr bis 13 Uhr, parkte ein 43-jähriger Mann aus Bad Hersfeld einen schwarzen 3er BMW in der Straße "Am Frauenberg" in Höhe der Hausnummer 100 am rechten Fahrbahnrand. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug touchierte den BMW vermutlich im Vorbeifahren am linken hinteren Heckbereich. Anschießend entfernte sich der Fahrzeugführer vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Es entstand Schaden in Höhe von circa 2.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Verkehrsunfallflucht

Niederaula. Am Donnerstag (19.01.), gegen 7:30 Uhr, befuhr eine 44-jährige Frau aus Haunetal mit einem schwarzen Audi A4 Avant die Landstraße 3471 aus Richtung Solms in Richtung Mengshausen. Im Begegnungsverkehr touchierten sich nach momentanem Kenntnisstand der Audi und das entgegenkommende Fahrzeug an den beiden Außenspiegeln. Hierbei entstand ein Schaden in Höhe von circa 250 Euro an dem Audi. Der Fahrer des entgegenkommenden Fahrzeugs fuhr weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Unfallflucht

Ludwigsau. Am Freitag (20.01.), in der Zeit von 12 Uhr bis 14 Uhr, parkte eine 44-jährige Frau aus Ludwigsau einen schwarzen Fiat 500 ordnungsgemäß in der Rengshäuser Straße in Ersrode im rechten Winkel zur Fahrbahn vorwärts ein. In dieser Zeit touchierte ein derzeit unbekanntes Fahrzeug den Fiat vermutlich hinten rechts. Der Fahrer des unbekannten Fahrzeugs entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 800 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Verkehrsunfallflucht

Bad Hersfeld. Am Montag (23.01.), gegen 14:50 Uhr, parkte ein 76-jähriger Mann aus Bad Hersfeld mit einem schwarzen Kia Cerato auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Schlosserstraße. Als der 76-Jährige zu seinem Auto zurückkam, stellte er Beschädigungen an seiner Beifahrertür fest. Der Schaden beträgt circa 750 Euro. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Polizeistation Bad Hersfeld

Verkehrsunfall

Rotenburg. Am Montag (23.01.), gegen 14.50 Uhr, befuhr eine Toyota-Kombi-Fahrerein aus Rotenburg die B 83 aus Richtung Rotenburg-Lispenhausen kommend in Richtung Rotenburg. Dabei kam sie aus noch unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, durchfuhr einen Graben und überfuhr einen Wegweiser mit Holzmast. Der Pkw blieb kurz darauf im rechten Straßengraben stehen. Der bei dem Unfall entstandene Gesamtschaden beträgt etwa 2.750 Euro. Verletzt wurde niemand.

Unfall

Bebra. Eine 36-jährige BMW-Fahrerin aus Alheim befuhr am Montag (23.01.), gegen 8.30 Uhr, die Hersfelder Straße stadtauswärts. Eine weitere Pkw-Fahrerin aus Rotenburg fuhr zeitgleich mit einem VW die Auestraße in Richtung Innenstadt und musste nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen im Kreuzungsbereich Hersfelder Straße / Auestraße verkehrsbedingt an einem "Stoppschild" anhalten. Als die Fahrerin aus Alheim nach rechts in ein dortiges Grundstück abbiegen wollte, kam es aus noch unklarer Ursache im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der Gesamtschaden beträgt rund 3.700 Euro. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Unfallflucht

Bebra-Breitenbach. Am Sonntag (22.01.), in der Zeit von 12 Uhr bis 15 Uhr, parkte ein Fahrzeugführer aus Melsungen seinen schwarzen Skoda ordnungsgemäß auf einem Parkplatz in der Hersfelder Straße. Durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer wurde das Fahrzeug im Bereich der rechten Fahrzeugseite, vermutlich beim Rangieren in oder aus einer Parklücke, touchiert. Es entstand Schaden von circa 900 Euro. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Polizeistation Rotenburg a.d. Fulda

