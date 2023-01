Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Container und Bürogebäude - Versuchter Einbruch in Gaststätte

Fulda (ots)

Einbruch in Container

Fulda. Unbekannte Täter betraten zwischen Samstagmittag (21.01.) und Montagmorgen (23.01.) unerlaubt das Gelände eines Wertstoffhofes in der Weimarer Straße. Indem sie die Fensterscheibe eines Containers einschlugen, verschafften sie sich Zutritt zum Inneren und durchsuchten die Räumlichkeiten. Ob Diebesgut entwendet wurde, ist derzeit noch nicht bekannt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 500 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Bürogebäude

Fulda. Durch Einschlagen einer Fensterscheibe verschafften sich unbekannte Täter zwischen Freitagabend (20.01.) und Montagmorgen (21.01.) Zutritt zu einem Bürogebäude in der Schumannstraße. Sie durchsuchten die Räumlichkeiten und entwendeten unter anderem einen Laptop. Mit Diebesgut im Wert von rund 1.000 Euro flüchteten sie in unbekannte Richtung. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 7.000 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Einbruch in Gaststätte

Fulda. Mindestens ein unbekannter Täter versuchte in der Nacht zu Dienstag (24.01.), gegen 2.30 Uhr, in eine Gaststätte in der Friedrichstraße einzubrechen. Im rückwärtigen Bereich machte er sich an einem Fenster zu schaffen. Das bemerkte eine aufmerksame Hausbewohnerin und verständigte die Polizei. Der dunkel gekleidete Täter ließ in der Folge von seinem Vorhaben ab und flüchtete. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 100 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Julissa Bär

