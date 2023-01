Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: 3,5 Tonner kommt ins Schleudern und prallt in die Betongleitwand

Asbach (ots)

Am 23.01.2023 befuhr ein 50-jähriger Mann aus Frankfurt gegen 22:00 Uhr mit seinem 3,5 Tonner die BAB 4 vom Dreieck Kirchheim kommend in Fahrtrichtung Bad Hersfeld. In Höhe von KM 360 geriet das Fahrzeug aus ungeklärter Ursache ins Schleudern und prallte zunächst gegen die rechte Betongleitwand. Von dieser wurde er abgewiesen und rutschte über die Fahrbahn, prallte anschließend in die mittlere Betongleitwand. Der Fahrzeugführer wurde bei dem Unfall leicht verletzt und kam zur Abklärung weiterer Verletzungen in ein Hersfelder Krankenhaus. Am LKW entstand ein Sachschaden von ca. 25000 EUR. Die Fahrbahn war für die Zeit der Bergungsarbeiten für ca. eine Stunde voll gesperrt. Neben zwei Streifen der Autobahnpolizei Bad Hersfeld war die Feuerwehr Kirchheim, ein RTW, ein NEF, sowie die Autobahnmeisterei vor Ort.

