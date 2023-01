POL-OH: Kennzeichendiebstahl - Katalysator gestohlen - Kennzeichendiebstahl

Polizeipräsidium Osthessen

Fulda (ots)

Fulda. Unbekannte stahlen in der Leipziger Straße am Montagabend (23.01.), zwischen 20 Uhr und 22 Uhr, die amtlichen Kennzeichen FD-WB 6504 von einem weißen VW Up. Das Auto stand auf einem Parkplatz auf dem Gelände der Hochschule. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Katalysator gestohlen

Fulda. In der Birkenallee stahlen Unbekannte in der Nacht zu Samstag (21.01.) den Katalysator eines am Straßenrand abgestellten dunkelblauen VW Golf. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Hofbieber. Zwischen Montagnachmittag (23.01.) und Dienstagnachmittag (24.01.) stahlen Unbekannte in der Biebersteiner Straße im Ortsteil Langenbieber die amtlichen Kennzeichen FD-FB 394 eines grauen Ford Focus. Das Auto stand auf einem Parkplatz am Bürgerhaus. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

(PB)

