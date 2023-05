Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

In Schlangenlinien auf E-Scooter unterwegs

Wegen Trunkenheit im Straßenverkehr muss sich ein 39-jähriger Mann verantworten, der am Samstag gegen 23 Uhr wegen seiner auffälligen Fahrweise von einer Polizeistreife in der Schmalegger Straße gestoppt wurde. Ein Alkoholtest ergab bei dem 39-Jährigen einen Wert von weit über zwei Promille. Eine Blutentnahme in einer Klinik und eine Anzeige bei der Staatsanwaltschaft waren die Folge. Den E-Scooter stellten die Beamten sicher.

Ravensburg

Unfallflucht - Verursacher ohne Führerschein

Auf dem Parkplatz eines Baumarkts in der Bleicherstraße hat ein 29-Jähriger am Samstag gegen 15.30 Uhr mit seinem Peugeot einen VW touchiert und im Anschluss das Weite gesucht, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Der 54-jährige Besitzer des VW saß zum Zeitpunkt des Unfalls in seinem Wagen, konnte den Peugeot verfolgen und die Polizei verständigen. Eine Polizeistreife stoppte den 29-Jährigen auf dem Nachhauseweg. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Mann keinen Führerschein hat. Er wurde wegen Fahrerflucht und Fahrens ohne Fahrerlaubnis angezeigt, seinen Wagen musste er an Ort und Stelle stehen lassen. Auch den Halter des Peugeot erwartet eine Strafanzeige, weil er die Fahrt gestattet hat.

Horgenzell

Ein Verletzter bei Kollision

Beim Zusammenstoß zweier Fahrzeuge ist am Sonntag gegen 12.30 Uhr ein 28-jähriger Autofahrer leicht verletzt worden. Der 79 Jahre alte Fahrer eines Fiat Ducato übersah beim Einfahren in den Kreisverkehr in Baumgarten den Mazda des 28-Jährigen, der sich bereits im Kreisel befand. Bei der Kollision entstand Sachschaden in Höhe von rund 6.500 Euro. Ein Rettungswagen brachte den 28-Jährigen zur Versorgung seiner Verletzungen in ein Krankenhaus. Der Mazda wurde von einem Abschleppunternehmen geborgen.

Baindt

Fahrerin verunglückt aufgrund Müdigkeit

Eine 21-jährige Toyota-Lenkerin ist am Sonntagmorgen kurz nach 6 Uhr auf der B 30 zwischen Enzisreute und Baindt eigenen Angaben zufolge aufgrund Übermüdung mit zwei Leitplanken kollidiert. Die 21-Jährige prallte zunächst in die Mittelleitplanke und im weiteren Verlauf gegen die rechte Schutzplanke. Dabei entstand an ihrem Toyota wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 2.500 Euro, die junge Frau blieb unverletzt. Der Abschleppdienst lud den Wagen auf. Eine Polizeistreife stellte den Führerschein der 21-Jährigen sicher und ermittelt nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs gegen die Frau.

Kißlegg

Rechts vor links missachtet - ein Verletzter

Sachschaden von rund 18.000 Euro und eine leicht verletzte Person sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am heutigen Montag gegen 6 Uhr ereignet hat. Ein 48-Jähriger fuhr von Hunau in Richtung Zaisenhofen und missachtete an der Kreuzung der Gemeindeverbindungswege die Vorfahrt eines aus Kißlegg kommenden 41-Jährigen. An dessen VW Multivan entstand bei der Kollision Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro, am VW Golf des 48-Jährigen ein solcher von rund 8.000 Euro. Eine Rettungswagenbesatzung brachte den 48-Jährigen zur Behandlung seiner Verletzungen in eine Klinik. Beide Fahrzeuge wurden durch den Zusammenstoß so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten.

Kißlegg

Alkoholisiert von Fahrbahn abgekommen

Über zwei Promille ergab ein Alkoholtest bei einem 37-jährigen Autofahrer, der am Sonntag gegen 16.45 Uhr auf der K 8025 zwischen Gebrazhofen und Waltershofen mit einem Zaun kollidiert ist. Am BMW des 37-Jährigen entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von rund 12.000 Euro. Der Besitzer des Weidezauns, an dem ebenfalls Sachschaden entstand, war zufällig am Unfallort mit Feldarbeiten beschäftigt und verständigte die Polizei. Die Beamten veranlassten wegen der Alkoholisierung des 37-Jährigen eine Blutentnahme in einem Krankenhaus, stellten seinen Führerschein sicher und zeigten ihn bei der Staatsanwaltschaft an.

Leutkirch

Versuchter Einbruch in Gaststätte

An einem Restaurant in der Wangener Straße haben am vergangenen Wochenende bislang unbekannte Täter versucht, ein Fenster gewaltsam aufzubrechen. Aus noch unbekannten Gründen brachen die Einbrecher ihr Vorhaben ab. Den Schaden an dem Fenster, der mehrere hundert Euro beträgt, entdeckten die Betreiber am Sonntagvormittag und verständigten die Polizei. Diese ermittelt und bittet unter Tel. 07561/8488-0 um Hinweise zu Tat und Tätern.

Bad Wurzach

Auffälliger Autofahrer hat über 3,5 Promille

Weil ein 60-jähriger Autofahrer am Sonntag kurz nach 10 Uhr auf der L 317a zwischen Eintürnen und Ziegelbach in Schlangenlinien unterwegs war und zudem eine leere Getränkeflasche aus dem Fahrzeug warf, verständigte eine Verkehrsteilnehmerin die Polizei. Die Beamten trafen den Mann kurze Zeit später zuhause an, wo dieser eigenen Angaben zufolge Alkohol konsumiert hatte. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über 3,5 Promille, weshalb die Polizisten bei dem 60-Jährigen zwei Blutentnahmen in einer Klinik veranlassten. Seinen Führerschein beschlagnahmten die Beamten in der Folge und zeigten ihn bei der Staatsanwaltschaft an.

