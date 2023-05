Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Leibertingen

Unbekannte zersägen Maibäume

Zwei Maibäume, die als Brauchtum jeweils in einem Garten in der Straße "An der Leiten" (Thalheim) und in der Gartenstraße (Kreenheinstetten) aufgestellt waren, haben Unbekannte in der Nacht von Samstag auf Sonntag entwendet und zersägt. Beim Diebstahl des Maibaums in Kreenheinstetten konnten am Sonntagmorgen gegen 3.45 Uhr mehrere Männer beobachtet werden. Das Polizeirevier Sigmaringen ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet unter Tel. 07571/104-0 um Hinweise zu den Tätern.

Bad Saulgau

Einbruchsversuch

In ein Schnellrestaurant in der Herbertinger Straße haben bislang unbekannte Täter am Sonntag zwischen 3 Uhr und 9 Uhr einzubrechen versucht. Die Unbekannten scheiterten daran, mehrere Fenster und eine Tür gewaltsam aufzubrechen. Personen, die im Tatzeitraum Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07581/482-0 bei den Ermittlern des Polizeireviers Bad Saulgau zu melden.

Illmensee

Einbruch in Firma

In eine Firma in der Industriestraße haben sich bislang unbekannte Einbrecher in der Nacht von Samstag auf Sonntag gewaltsam Zutritt verschafft. Über ein aufgebrochenes Fenster gelangten die Täter in die Betriebsräume und brachen dort erneut eine Türe auf. Nachdem sie in einem Büro Schränke und Schreibtische durchwühlt hatten, zogen die Unbekannten ohne Beute von dannen. Der Polizeiposten Pfullendorf ermittelt wegen des Einbruchs und bittet unter Tel. 07552/2016-0 um sachdienliche Hinweise.

Bingen

Kollision beim Überholen

Verhältnismäßig glimpflich ausgegangen ist ein Verkehrsunfall am heutigen Montag kurz nach 7 Uhr, bei dem ein überholender Fahrzeuglenker auf der L 455 mit einem entgegenkommenden Opel zusammengestoßen ist. Der 21-jährige BMW-Lenker setzte in einer leichten Rechtskurve zwischen Hitzkofen und Laucherthal zum Überholen eines Linienbusses an und übersah dabei den Opel einer entgegenkommenden 19-Jährigen. Die Fahrzeuge kollidierten frontal auf Höhe des Busses. Sowohl der 21-Jährige als auch die 19-Jährige zogen sich jeweils leichte Verletzungen zu und wurden vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge, an denen insgesamt Sachschaden in Höhe von rund 15.000 Euro entstand, mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme, bei der auch die Freiwillige Feuerwehr mit sechs Fahrzeugen und vor Ort war, war die L 488 zwischen Hitzkofen und Laucherthal bis gegen 9.30 Uhr voll gesperrt. Die Polizei ermittelt gegen den 21-Jährigen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und beschlagnahmte seinen Führerschein. Er hat nun mit strafrechtlichen Konsequenzen zu rechnen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell