POL-PDMY: Anhänger samt Minibagger entwendet, Zeugen gesucht

Kehrig (ots) - In den frühen Morgenstunden am Donnerstag, den 06.04.2023, kam es in der Ortslage Kehrig zu einem Aufbruch eines Kastenwagens eines Dachdeckerbetriebs. Durch aufmerksame Anwohner wurden zwei bislang unbekannte Täter jedoch während der Tat gestört. Bei ihrer anschließenden Flucht ließen die Täter einen Schlauchaufroller sowie Zubehör für E-Bikes zurück. Diese Gegenstände dürften in der Tatnacht in Kehrig entwendet worden sein. Anzeigen zu diesen ...

