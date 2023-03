Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Verdächtige Person an Fahrzeugen

Seggebruch (ots)

(sb) Am Samstagvormittag wurde der Polizei gemeldet, dass in der Nacht von Freitag (24.03.2023) auf Samstag (25.03.2023) eine männliche Person in Seggebruch unterwegs gewesen sei, welche versucht habe in Pkw zu gelangen. Die Person konnte dabei durch eine Überwachungskamera an einem Wohnhaus videografiert werden. Nachdem der Mann den Hof betreten hat, griff dieser zielgerichtet an die Fahrertür und versuchte diese augenscheinlich zu öffnen. Nachdem er bemerkt hatte, dass die Fahrzeuge sich nicht öffnen ließen, verschwand der Mann wieder von den Grundstücken. In welcher Absicht die Fahrzeuge geöffnet werden sollten, ist derzeit noch nicht bekannt.

Sollte ihr Fahrzeug über ein sogenanntes Keyless-Go-System verfügen, so weist die Polizei nochmals ausdrücklich darauf hin, ihre Fahrzeugschlüssel sicher zu verstauen. Hierfür eignen sich alle Behältnisse, die keine Funkwellen durchlassen. Haustüren, Außenwände und Fenster genügen hier nicht als Schutz.

