Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Sachbeschädigung an Pkw

Obernkirchen (ots)

In der Nacht von Freitag (24.03.2023) auf Samstag (25.03.2023) kam es auf einem Parkplatz zwischen der Friedrich-Ebert-Straße und dem Bornemannplatz in Obernkirchen zu einer Sachbeschädigung an einem Opel. An diesem wurde der rechte Außenspiegel mutwillig beschädigt.

In derselben Nacht, gegen Mitternacht, wurde in Obernkirchen ebenfalls eine Gruppe randalierender Jugendlicher gemeldet, welche in der Friedrich-Ebert-Straße u.a. gegen Laternen und Mülltonnen treten solle. Die Jugendlichen konnten durch die eingesetzten Beamten nicht mehr angetroffen werden.

Ob tatsächlich ein Zusammenhang zwischen der Gruppe Jugendlicher und dem beschädigten Pkw besteht, kann derzeit noch nicht bestätigt werden.

Wer Hinweise zu der Jugendgruppe oder sogar zum Täter der Sachbeschädigung geben kann, wird gebeten sich mit der Polizei in Bückeburg oder Obernkirchen in Verbindung zu setzen.

