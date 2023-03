Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-STH: Verkehrsunfall

Meerbeck (ots)

(bae)Am Samstag, 25.03.2023 um 02:55 Uhr ist es in Meerbeck zu einem kuriosen Verkehrsunfall gekommen. Auf einem Grundstück im Gallweg war ein Toilettenwagen abgestellt. In diesem befand sich zum fraglichen Zeitpunkt eine 15-jährige Bückeburgerin. Zeitgleich wollte ein 26-jähriger Bückeburger mit seinem Pkw das Grundstück verlassen. Beim Rangieren ist er gegen den Toilettenwagen gestoßen. Ob dort ein Schaden entstanden ist muss noch geklärt werden. Durch den Ruck hat sich die 15-jährige leicht verletzt. Der Unfallverursacher hat das Grundstück verlassen, ohne sich weiter zu kümmern. Der Unfall selber wurde durch Zeugen beobachtet. An seiner Wohnanschrift konnte der Verursacher in der Nacht nicht mehr angetroffen werden. Allerdings hat er sich selbstständig am Morgen bei der Polizei in Bückeburg gemeldet. Eine Ermittlung wegen der Verkehrsunfallflucht wurde gegen ihn eingeleitet.

