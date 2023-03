Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Verkehrsunfallflucht in der Langen Straße in Bückeburg

Bückeburg (ots)

(sb) Am Freitag, den 24.03.2023, kam es in der Zeit zwischen 11:30 Uhr und 12:10 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in der Langen Straße in Bückeburg. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer touchierte beim Fahren in oder aus der Parklücke den rechts daneben abgestellten BMW des Geschädigten. Der Unfallverursacher entfernte sich im Anschluss, ohne seine Personalien zu hinterlassen oder den Schaden bei der Polizei zu melden.

Wer Hinweise zum Unfallverursacher geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei in Bückeburg unter der Telefonnummer 05722/2894-0 in Verbindung zu setzen.

