Tettnang

Unfall fordert Sachschaden

Hohen Sachschaden hat eine 62 Jahre alte BMW-Fahrerin bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmittag in der Hopfensteige verursacht. Die Frau fuhr von einem Firmengrundstück nach links auf die Straße ein und kollidierte mit dem VW Transporter einer von links kommenden 23-Jährigen. Bei dem Zusammenstoß entstand insgesamt Sachschaden in Höhe von rund 16.000 Euro, verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Friedrichshafen

Streitigkeit unter Autofahrern endet mit Unfall

Nach einem Unfall in der Allmannsweilerstraße am Mittwoch gegen 21 Uhr hat die Polizei Friedrichshafen strafrechtliche Ermittlungen gegen zwei beteiligte Autofahrer eingeleitet. Beim Ausfahren von einem Parkplatz auf die Rheinstraße war es zwischen einem 31-jährigen Skoda-Fahrer und einem 46 Jahre alten VW-Fahrer zu Unstimmigkeiten gekommen, woraufhin sich der Jüngere offenbar "auf den Schlips getreten" fühlte. Er nahm die Verfolgung des VW auf und soll unter der Betätigung der Lichthupe dicht aufgefahren sein. Der 46-Jährige soll daraufhin die Bremse betätigt und den Skoda, beim Versuch vorbeizufahren, auf den Gehweg abgedrängt haben. Dabei kam es zur seitlichen Kollision der Fahrzeuge, bei der Gesamtsachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro entstand. Während die Polizei gegen den 31-Jährigen wegen Nötigung ermittelt, muss der VW-Fahrer mit einer Anzeige wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr rechnen. Darüber hinaus kommt auf den 46-Jährigen eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz zu, da sein Wagen nicht versichert war.

Friedrichshafen

Raub auf Tankstelle

Nach einem Überfall auf eine Tankstelle am Mittwochabend in der Zeppelinstraße in Manzell hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. Der maskierte Täter betrat gegen 23.45 Uhr den Verkaufsraum und forderte von dem Kassierer unter Vorhalt eines Messers die Herausgabe von Bargeld. Im Anschluss ergriff der Mann mit dem erbeuteten dreistelligen Bargeldbetrag die Flucht zu Fuß in Richtung des angrenzenden Waldstücks. Der mit einer Sturmhaube maskierte Mann wird als eher jung, etwa 175 cm groß und schwarz gekleidet beschrieben. Er sprach akzentfreies Deutsch und trug schwarze Schuhe mit weißen Streifen. Die Kriminalpolizei Friedrichshafen geht bereits ersten Hinweisen nach. Ob ein Zusammenhang zu dem versuchten Raubdelikt am Dienstagabend auf eine Tankstelle im nahegelegenen Markdorf besteht, wird dabei auch geprüft. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 an die Polizei zu wenden.

Markdorf

Kinder an Ampel gefährdet - Zeugen gesucht

Nachdem ein unbekannter Autofahrer am Mittwochmorgen kurz nach 7 Uhr in der Ensisheimer Straße Kinder beim Überqueren der Straße gefährdet haben soll, ermittelt der Polizeiposten Markdorf. Eine Zeugin hatte beobachtet, wie der Fahrer eines weißen Pkw mit Friedrichshafener Zulassung zwar bei Grün an der Ampel angefahren war, dabei jedoch nicht die in diesem Moment noch auf der Straße laufenden Kinder beachtet hatte. Die Kinder hätten laut der Zeugin einen Unfall nur durch einen Sprung zur Seite verhindern können. Hinweise zum Fahrer sowie zu den gefährdeten Kindern nehmen die Ermittler unter Tel. 07544/9620-0 entgegen.

Markdorf

Missglücktes Überholmanöver

Rund 9.000 Euro Sachschaden ist am Mittwochabend gegen 20.45 Uhr bei einem missglückten Überholmanöver auf der B 33 zwischen Ittendorf und Markdorf entstanden. Eine 63 Jahre alte Nissan-Lenkerin setzte zum Überholen eines vorausfahrenden Busses an. Dabei erkannte sie offenbar nicht, dass ein von hinten nahender 52 Jahre alter Audi-Fahrer ebenfalls überholte, und stieß mit der linken Fahrzeugfront gegen die Beifahrerseite des Audi. Bei der Kollision entstand an ihrem Wagen rund 2.000 Euro, am Audi rund 7.000 Euro Sachschaden. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

