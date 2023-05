Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Bei Nässe ins Schleudern geraten - hoher Sachschaden

Auf rund 30.000 Euro wird der Sachschaden beziffert, der am Mittwoch kurz nach 21.30 Uhr bei einem Verkehrsunfall entstanden ist. Ein 39-Jähriger geriet mit seinem Audi auf der B 30 bei Untereschach auf nasser Fahrbahn ins Schleudern, woraufhin sich sein Wagen um 180 Grad drehte. Beim seitlichen Aufprall gegen den dortigen Bordstein brach die Hinterachse, ein Abschleppunternehmen musste den Audi aufladen. Der 39-Jährige blieb unverletzt.

Ravensburg

Fehler beim Fahrstreifenwechsel - eine Verletzte

Eine 21-jährige VW-Fahrerin ist bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch kurz vor 8 Uhr in der Schussenstraße in Fahrtrichtung Bahnhof leicht verletzt worden. Ein 42 Jahre alter Lkw-Fahrer übersah den VW beim Fahrstreifenwechsel von links nach rechts und prallte gegen das Heck des Wagens. Dieser drehte sich durch die Wucht des Aufpralls, wodurch der Lkw mit der linken Fahrzeugseite zusammenstieß und der VW schlussendlich auf dem linken Fahrstreifen zum Stillstand kam. Glücklicherweise herrschte dort zum Unfallzeitpunkt kein Verkehr. Die 21-Jährige wurde von einem Rettungswagen zur Behandlung ihrer Verletzungen in eine Klinik gebracht. An ihrem VW, der vom Abschleppdienst geborgen wurde, entstand Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro. Der Schaden am Lkw wird auf rund 1.000 Euro beziffert.

Horgenzell/Winterbach

Eiliger Fahrer gefährdet Verkehrsteilnehmer - Zeugen gesucht

Weil er es eigenen Angaben zufolge eilig hatte, hat ein 34-jähriger Paketzusteller am Mittwoch gegen 18.30 Uhr bei Winterbach einen Verkehrsunfall verursacht. Der Mann war auf der K 8039 von Gossetsweiler in Richtung Winterbach unterwegs und setzte in Winterbach innerorts mit überhöhter Geschwindigkeit zum Überholmanöver an. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, musste ein entgegenkommender Lenker eines Kleinwagens auf eine Hofausfahrt ausweichen. Die überholte 28-Jährige musste mit ihrem Dodge Ram ebenfalls abbremsen und wich auf den Bordstein aus, wobei eine unbekannte Fußgängerin mit Hund gefährdet wurde. Der 34-Jährige konnte wenig später von einer verständigten Polizeistreife kontrolliert werden. Aufgrund seiner rücksichtslosen Fahrweise muss er nun mit einer Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs rechnen. Seinen Führerschein behielten die Polizisten noch an Ort und Stelle ein. Zeugen des Unfalls, insbesondere Personen, die auf die Fahrweise des 34-jährigen aufmerksam wurden und durch diese gefährdet oder behindert wurden, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-3333 an das Polizeirevier Ravensburg zu wenden.

Weingarten

Opfer überweist gut 2.000 Euro an Betrüger

Opfer von Betrügern ist am Mittwoch eine Frau aus dem Schussental geworden. Eine WhatsApp-Nachricht von ihrer vermeintlichen Tochter, in der diese behauptete, eine neue Handynummer zu haben, hat die 65-Jährige als echt empfunden. Im weiteren Verlauf verlangte die angebliche Tochter, zwei Rechnungen in Höhe von über 2.000 Euro in ihrem Namen zu begleichen. Nachdem die 65-Jährige die Beträge überwiesen hatte, kontaktierte sie ihre echte Tochter und der Betrug flog auf. Die Polizei ermittelt nun und warnt erneut vor dieser hinlänglich bekannten Betrugsmasche. Überweisen Sie niemals Geld an Fremde und vergewissern Sie sich zunächst auf den bekannten Nummern bei Ihren Angehörigen, ob wirklich ein Rufnummernwechsel stattgefunden hat. Weitere Informationen finden Sie auf www.polizei-beratung.de.

Weingarten

Polizei sucht Zeugen zu Unfallhergang

Ein Verkehrsunfall, der sich am Dienstag gegen 16.30 Uhr in der Waldseer Straße ereignet hat (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/138081/5506106), soll sich nach jetzigem Stand der polizeilichen Ermittlungen womöglich anders zugetragen haben. Der 11-Jährige überquerte möglicherweise nicht, wie zunächst angenommen, die Fußgängerampel bei Rot. Zeugen des Unfalls werden daher dringend gebeten, mit den Ermittlern des Polizeireviers Weingarten unter Tel. 0751/803-6666 Kontakt aufzunehmen.

Isny

Stark alkoholisiert hinterm Steuer

Über vier Promille Alkohol hatte ein 60 Jahre alter Autofahrer intus, den eine Polizeistreife gegen 17.30 Uhr in Schweinebach kontrolliert hat. Zuvor hatte die Angestellte einer Tankstelle die Beamten verständigt, weil der Mann dort Schnaps gekauft hatte, in schwankendem Gang zu seinem Wagen gegangen und weggefahren war. Weil der 60-Jährige bei der Kontrolle kaum ansprechbar war, wurde er mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Dort wurde schließlich ein Vortest durchgeführt, der den hohen Alkoholwert zutage brachte. Zwei Blutentnahmen sowie die Beschlagnahme des Führerscheins waren die Folge. Der 60-Jährige muss sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten.

Leutkirch

Unfall zieht Ermittlungen nach sich

Ein verunfallter Pkw, der der Polizei am Mittwochmorgen kurz nach 9 Uhr in der Straße "Am Gängele" gemeldet wurde, hat strafrechtliche Konsequenzen. Ersten Ermittlungen der Beamten zufolge war ein 29-Jähriger mit dem Seat bereits in der Nacht gegen 1 Uhr von dem dortigen Fußweg in einen Graben gefahren. Weil der Wagen durch den Unfall stark beschädigt war, ließ der 29-Jährige diesen kurzerhand stehen und entfernte sich zu Fuß. Wie sich herausstellte, ist der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Er sowie die Halterin des Wagens gelangen nun bei der Staatsanwaltschaft zur Anzeige.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell