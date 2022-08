Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: LKW beschädigt Zapfsäule an Tankstelle - Fahrer alkoholisiert

Neustadt-Glewe/Wittenburg (ots)

Ein alkoholisierter LKW-Fahrer soll am Dienstagvormittag beim Rangieren auf einem Tankstellengelände in Neustadt-Glewe mit seinem Fahrzeug eine Zapfsäule beschädigt haben. Dabei soll ersten Schätzungen zufolge ein Sachschaden in Höhe von ca. 35.000 Euro entstanden sein. Ersten Erkenntnissen zufolge soll der LKW beim Rückwärtsfahren gegen die Zapfsäule geprallt sein. Als der 54-jährige Fahrer anschließend weiterhin versuchte, sein Fahrzeug aus dem Bereich heraus zu manövrieren, schritt das Tankstellenpersonal ein und stellte den Fahrer zu Rede. Nachdem die Formalitäten hinsichtlich der Beschädigung geklärt waren, fuhr der LKW-Fahrer, bei dem das Tankstellenpersonal Atemalkoholgeruch feststellte, davon. Die daraufhin informierte Polizei hat den LKW samt Fahrer am späten Vormittag auf einem Parkplatz an der BAB 24 bei Wittenburg feststellen können. Zu diesem Zeitpunkt wies der 54-jährige Deutsche einen Atemalkoholwert von 1,20 Promille auf. Die Polizei beschlagnahmte den Führerschein des Mannes, stellte die Fahrzeugschlüssel sicher und nahm gegen ihn eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und Gefährdung des Straßenverkehrs auf. Ihm wurde zudem eine Blutprobe entnommen.

