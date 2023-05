Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Polizei warnt vor vermeintlichen Geldanlagen

Mehrere tausend Euro hat ein 57-Jähriger in der vergangenen Woche an Betrüger verloren. Der Mann hatte sich auf einer Online-Trading-Plattform angemeldet und wurde in der Folge von mehreren Anrufern kontaktiert, die sich als angebliche Spezialisten im Handel mit Kryptowährungen ausgaben. Sie brachten den 57-Jährigen durch geschickte Gesprächsführung dazu, Geld zu investieren. Als das Opfer jedoch keine Rendite ausbezahlt bekam, kamen ihm Zweifel und er schaltete die Polizei ein. Diese ermittelt wegen Betrugs und warnt vor dieser Betrugsmasche. Vertrauen Sie Ihr Geld ausschließlich seriösen Anbietern an und lassen Sie sich nicht unter Druck setzen. Lassen Sie sich nicht von hohen Gewinnversprechen blenden und prüfen Sie genau, wem Sie Ihr Geld anvertrauen. Weitere Informationen zu dieser und anderen Betrugsmaschen erhalten Sie auf www.polizei-beratung.de.

Ravensburg

Radfahrerin von Auto erfasst und schwer verletzt

Schwere Verletzungen hat sich eine 71 Jahre alte Pedelec-Fahrerin zugezogen, als sie am Dienstag kurz nach 18 Uhr auf der Landesstraße 288 von einem Pkw erfasst wurde. Die Frau wollte die Straße bei Schlegel mit ihrem Zweirad überqueren und übersah dabei den aus Richtung Ravensburg nahenden Peugeot. Die 19-jährige Autofahrerin konnte eine Kollision nicht verhindern, woraufhin es zum Zusammenstoß kam. Die 71-Jährige wurde auf den Peugeot aufgeladen und stürzte zu Boden. Bei dem Unfall zog sie sich schwere Verletzungen zu und musste vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Die Autofahrerin erlitt einen Schock. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro.

Weingarten

Kind wird bei Unfall leicht verletzt

Verhältnismäßig glimpflich ist ein Verkehrsunfall am Dienstag gegen 16.30 Uhr ausgegangen, bei dem ein 11-Jähriger leicht verletzt wurde. Der Bub überquerte mit seinem Scooter die Waldseer Straße von der Gablerstraße herkommend, obwohl die dortige Fußgängerampel rot zeigte. Dabei kollidierte er mit dem Heck eines Skodas, dessen 52-jähriger Fahrer die Waldseer Straße ordnungsgemäß befuhr. Der 11-Jährige stürzte und zog sich Schürfwunden zu.

Baindt

Vorfahrt missachtet - Unfall

Sachschaden in Höhe von rund 15.000 Euro und eine leicht verletzte Person waren die Folge eines Unfalls, der sich am Dienstagmorgen gegen 6.45 Uhr an der Einmündung des Hasenwegs zur Sulpacher Straße ereignet hat. Ein 22 Jahre alter Smart-Fahrer bog nach links auf die Sulpacher Straße ein und missachtete dabei die Vorfahrt eines von rechts kommenden 21 Jahre alten Kia-Lenkers. Infolge der Kollision kam der Kia von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen neben der Straße stehenden Gerüsthänger. Während der Unfallverursacher unverletzt blieb, zog sich der 21-Jährige leichte Verletzungen zu. Am Kia entstand etwa 10.000 Euro, am Smart rund 4.000 Euro Sachschaden. Am Gerätehänger wird dieser auf etwa 1.000 Euro geschätzt.

Wangen

Gartenzaun beschädigt - Verursacher sucht das Weite

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer hat im Verlauf der letzten Woche mutmaßlich beim Rangieren einen Jägerzaun in der Wittwaisstraße beschädigt. Ohne seine Personalien zu hinterlassen, fuhr der Unbekannte weg. Zeugen des Unfalls oder Personen, die Hinweise zum Unfallverursacher geben können, mögen sich unter Tel. 07522/984-0 beim Polizeirevier Wangen melden.

Wangen

Polizei warnt vor "Love-Scamming"-Betrugsmasche

In eine vermeintliche Ärztin, die angeblich im Ausland für die UN tätig ist, hat sich ein 60-Jähriger verliebt und der Unbekannten mehrere tausend Euro überwiesen. Die unbekannte Betrügerin kontaktierte den 60-Jährigen über ein Dating-Portal im Internet und machte ihn mit Liebesbekundungen emotional abhängig. Im weiteren Verlauf gaukelte die Unbekannte ihrem Opfer unter anderem vor, Geld für ihre Rückreise nach Deutschland zu benötigen. Durch geschickte Kommunikation brachte sie den 60-Jährigen soweit, ihr einen niedrigen vierstelligen Euro-Betrag zu überweisen. Die Polizei hat Ermittlungen wegen Betrugs eingeleitet und warnt eindringlich vor dieser Masche. Die Täter verstehen sich darauf, durch Aufmerksamkeit und Liebesbekundungen im Leben ihrer Opfer unverzichtbar zu werden und diese in eine emotionale Abhängigkeit zu manövrieren. Dadurch gelingt es ihnen, an das Geld ihrer Opfer zu gelangen. Die Polizei rät dazu, niemals Geld an Fremde, die man nie persönlich getroffen hat, zu überweisen. Seien Sie skeptisch, wenn die beruflich erfolgreiche, gutaussehende Person im Chat behauptet, im Ausland zu arbeiten - meist handelt es sich dabei um die Masche der Love-Scammer. Weitere Informationen zu dieser und anderen Betrugsmaschen erhalten Sie auf www.polizei-beratung.de.

Kißlegg

Unfallflucht an Bahnschranke

Rund 1.000 Euro Sachschaden hat ein 20-Jähriger am Dienstag gegen 10.30 Uhr an der Bahnschranke in der Schlossstraße hinterlassen. Der Mann fuhr mit seinem landwirtschaftlichen Gespann bei bereits roter Ampel und sich senkender Schranke über den Bahnübergang und streifte dabei mit dem angehängten Güllefass die Bahnschranke. Ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern, fuhr der 20-Jährige weiter. Eine aufmerksame Zeugin beobachtete den Unfall, notierte sich das Kennzeichen und verständigte die Polizei. Diese ermittelt nun gegen den 20-Jährigen wegen Unfallflucht.

Leutkirch

Fahrradfahrer kollidiert mit Pkw

Ein bislang unbekannter Fahrradfahrer ist am Dienstag kurz nach 13 Uhr in der Blaichstraße mit dem VW einer 61-Jährigen kollidiert. Der Radler querte die Fahrbahn und übersah dabei offenbar den Wagen der Frau. Bei dem Zusammenstoß entstand am VW Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro. Nach dem Unfall gab der Radfahrer der 61-Jährigen zwar seine Personalien an, diese stellten sich jedoch später als falsch heraus. Der Radler wird als etwa 15 Jahre alt, schlank, 175 cm groß und mit dunklen Haaren beschrieben. Er hatte mitteleuropäisches Erscheinungsbild und soll zur Unfallzeit eine graue Kapuzenjacke getragen sowie ein älteres silbernes Herrenrad gefahren haben. Zeugen des Unfalls oder Personen, die Hinweise zu dem Radler geben können, mögen sich unter Tel. 07561/8488-0 beim Polizeirevier Leutkirch melden.

