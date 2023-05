Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Motorrad-Sicherheitstag beim Knopfmacherfelsen zwischen Beuron und Fridingen a.d. Donau - Polizei mit Kooperationspartnern ADAC und DRK gehen mit Motorradfahrern ins Gespräch

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Fridingen a.d.D., Lkr. Tuttlingen - Polizeipräsidien Konstanz u. Ravensburg (ots)

Zum Auftakt der Motorradsaison sucht die Polizei im Donautal bei einer gemeinsamen Aktion der Polizeipräsidien Konstanz und Ravensburg gemeinsam mit ihren Kooperationspartnern des ADAC und des Deutschen Roten Kreuzes Kontakt zu Motorradfahrern.

Bei dieser Auftaktveranstaltung, die am kommenden Samstag, 13. Mai 2023, im Zeitraum von 10 Uhr bis 15 Uhr, an dem zwischen Fridingen a. d. Donau und Beuron an der Landesstraße 277 gelegenen Parkplatz "Knopfmacherfelsen" stattfindet, bietet die Polizei mit den Kooperationspartnern ADAC Württemberg und dem DRK-Kreisverband Tuttlingen vielfältige Informationen zum sicheren Fahren mit dem Motorrad.

Von der Ersten Hilfe am Unfallort über Informationen zur Technik und Sichtbarkeit bis hin zu Risiken beim Motorradfahrern sollen Besucher vor Ort informiert werden.

Im Bereich des Polizeipräsidiums Konstanz ereigneten sich im vergangenen Jahr 426 Verkehrsunfälle mit der Beteiligung von Motorradfahrern; im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Ravensburg 346 Verkehrsunfälle mit Motorradnutzern - diese Zahlen mit oft drastischen Folgen für die Bikerinnen und Biker gilt es soweit möglich zu verringern.

Da verschiedene unfallbelastete Straßenabschnitte im Donautal im Bereich der Kreisgrenze zwischen dem Landkreis Sigmaringen und dem Kreis Tuttlingen liegen, haben sich die beiden Polizeipräsidien Konstanz und Ravensburg entschlossen, vor Ort den Kontakt mit den Motorradfahrern zu suchen

Neben den genannten Informationen veranstaltet die Polizei an diesem Sicherheitstag auf dem "Knopfmacher" auch ein Bikerquiz, bei welchem um 15 Uhr durch den Bürgermeister von Fridingen a.d. Donau, Herrn Waizenegger, insgesamt fünf Gutscheine für ein Fahrsicherheitstraining des ADAC für Motorradfahrer verlost werden.

Die Beamtinnen und Beamten der Sachbereiche Verkehrsprävention der beiden Polizeipräsidien Konstanz und Ravensburg zusammen mit ihren Kooperationspartnern des Roten Kreuzes und des ADAC freuen sich schon jetzt auf eine rege Teilnahme und auf gute Gespräche mit den Bikerinnen und Bikern - schließlich geht es auch um ihre Sicherheit und die unfallfreie Fahrt mit dem Motorrad.

Interessierte Vertreterinnen und Vertreter der Medien sind herzlich zu dem Motorrad-Sicherheitstag am kommenden Samstag, 13. Mai 2023, zwischen 10 Uhr und 15 Uhr, auf dem Parkplatz des "Knopfmacherfelsens" an der L 277 bei Fridingen a.d. Donau eingeladen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell