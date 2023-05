Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Betrunken Verkehrsunfall auf Parkplatz vor Lebensmitteldiscounter verursacht

Isny im Allgäu/Landkreis Ravensburg (ots)

Heute Nachmittag gegen 15 Uhr wurden der Rettungsdienst und die Polizei zu einem Verkehrsunfall auf den Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters in der Maierhöfener Straße in Isny alarmiert. Ersten Mitteilungen zufolge sei ein Pkw in eine Glasscheibe gefahren. Eine Person sei verletzt. Wie sich vor Ort herausstellte, befuhr eine bis dato unbekannte Autofahrerin beim Einfahren in den Parkplatz offenbar eine Kurve zu schnell und überfuhr deshalb eine an der Laderampe des Discounters verlaufende Mauer mit darauf befindlichem Geländer. Kurz danach streifte sie auf dem Parkplatz eine Fußgängerin und prallte gegen ein abgestelltes Fahrrad. Durch die Kollision wurde die Fußgängerin nach bisherigen Erkenntnissen eher leicht verletzt, am Pkw, der Mauer und dem Fahrrad entstand nicht unerheblicher Sachschaden in Höhe von mindestens 4.000 Euro. Entgegen der Erstmeldung kam es zu keiner Beschädigung an den Glasflächen des Lebensmittelmarktes. Nach dem Unfall hielt die Verursacherin nur kurz an und fuhr dann aus dem Parkplatz und in Richtung Innenstadt davon. Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte das deutlich beschädigte Fahrzeug unweit der Unfallörtlichkeit auf einer anderen Parkfläche festgestellt und im weiteren Verlauf die 57-jährige Fahrzeughalterin an ihrer nahegelegenen Wohnanschrift angetroffen werden. Nachdem davon auszugehen ist, dass sie das Fahrzeug zur Unfallzeit lenkte, die Polizeibeamten bei ihr erhebliche Anzeichen von Alkoholeinwirkung feststellten und ein Atemalkoholtest einen Wert von über zwei Promille ergab, musste sich die 57-Jährige in einem Krankenhaus eine Blutprobe entnehmen lassen. Den Führerschein nahmen die Beamten der Frau noch vor Ort ab und leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen sie wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung, fahrlässigen Körperverletzung und Verkehrsunfallflucht ein.

