Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unfall mit Personenschaden

Mihla (Wartburgkreis) (ots)

Am gestrigen Morgen ereignete sich auf der L1016 zwischen Mihla und Neuenkirchen ein Verkehrsunfall. Die drei beteiligten Fahrzeuge waren hintereinander in Richtung Neuenkirchen unterwegs, als der 22 Jahre alte Fahrer eines VW verkehrsbedingt bremsen musste. In der Folge fuhr ein 57-Jähriger mit seinem Mercedes auf. Schlussendlich kollidierte noch eine 60-Jährige mit ihren Opel mit dem vor ihr fahrenden Mercedes. Der Sachschaden an den drei PKW beträgt ca. 15.000 Euro, alle drei Fahrzeugführer verletzten sich. Die 60-Jährige kam zur medizinischen Versorgung ins Krankenhaus. Für die Zeit der Unfallaufnahme und Fahrzeugbergung kam es für ca. eine Stunde zu Verkehrseinschränkungen. (db)

