Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Fahrzeuge beschädigt- Zeugensuche

Gerstungen (Wartburgkreis) (ots)

Drei beschädigte Fahrzeuge hinterließen ein oder mehrere Unbekannte in der Straße "Auf dem Pfarrland". In der Zeit zwischen dem 12. November, 18.00 Uhr, und 13. November, 12.30 Uhr, wurden die geparkten PKWs zerkratzt. Die Höhe des dabei entstandenen Schadens ist noch unklar. Zeugen zum Sachverhalt werden gebeten, sich mit der Polizei Eisenach unter 03691-261124 (Bezugsnummer: 0280355/2022) in Verbindung zu setzen. (jd)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell