POL-K: 220224-2-K Öffentlichkeitsfahndung nach Raub auf der Hohenzollernbrücke - Fotos

Nach einem Raubüberfall auf einen Kölnbesucher (31) in der Halloweennacht (31. Oktober auf 1. November 2021) auf der Hohenzollernbrücke in der Innenstadt, sucht die Polizei nach zwei Verdächtigen und weiteren Zeugen der Tat. Durch den Angriff verlor der 31-jährige Duisburger einen Schneidezahn und erlitt diverse Prellungen und Schürfwunden. Die Gesuchten flüchteten mit der Geldbörse des Geschädigten über die Brücke in Richtung Dom.

Einer der Angreifer soll etwa 1,80 Meter groß sein und eine blaue Jeans, einen schwarzen Pullover mit weißem Aufdruck, schwarze Schuhe und eine auffällige weiße Weste mit einem Buchstabenmuster getragen haben. Der Gesuchte hat kurze, dunkle und an den Seiten rasierte Haare und einen Oberlippen- und Kinnbart. Der mutmaßliche Komplize trug eine dunkle Gucci-Jacke mit breiten weißen Streifen längs den Ärmeln und dem Gucci-Logo auf der linken Brust, ebenfalls blaue Jeans, dunkle Turnschuhe mit weißer Sohle und eine blaue Umhängetasche. Er hatte die lockigen, langen Haare zum Zopf gebunden und trug einen schmalen Oberlippenbart.

Fotos der Tatverdächtigen sind unter folgendem Link abrufbar:

https://polizei.nrw/fahndung/74209

Der Duisburger war gegen 4.30 Uhr als "Joker" kostümiert auf dem Weg von einer Halloweenparty zu seinem Hotel im Rechtsrheinischen, als zwei junge Männer ihn nach einem Feuerzeug fragten. Unvermittelt schlug einer der Angreifer dem Mann mit der Faust so stark in Gesicht, dass dieser zu Boden fiel. Dann sollen die beiden auf den 31-Jährigen eingetreten und sein Portemonnaie entwendet haben.

Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen und/oder zur Identität und dem derzeitigen Aufenthaltsort der beiden Gesuchten geben können, werden gebeten, sich telefonisch unter 0221 229-0 oder per E-Mail unter poststelle.koeln@polizei.nrw.de bei den Ermittlern des Kriminalkommissariats 14 zu melden. (cr/cs)

