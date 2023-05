Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Ravensburg (ots)

Sigmaringen

Diebstahl aus Pkw

Im Hainbuchenweg kam es am Freitagabend gegen 18:45 Uhr zum Diebstahl aus einem Auto. Bisherigen Erkenntnissen nach stellte das geschädigte Ehepaar einen jungen Mann auf dem Fahrersitz ihres im Hof abgestellten Firmenwagens fest. Als sie den Mann ansprachen und versuchten festzuhalten, riss er sich los und ging fußläufig flüchtig. Aufgrund einer abgegebenen Personenbeschreibung konnte der mutmaßliche Täter kurze Zeit später vor der Landeserstaufnahmeeinrichtung Sigmaringen festgestellt und der Polizei übergeben werden. Aus dem Auto soll er Bargeld in noch unbekannter Höhe entwendet haben. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

Mengen

Betrunkener leistet Widerstand

In der Nacht von Freitag auf Samstag, um kurz nach Mitternacht leistete ein 33-jähriger Mann Widerstand gegen eingesetzte Polizeibeamte. Der Mann, welcher erheblich unter Alkoholeinwirkung gestanden haben dürfte, kam zuvor mit einer Bekannten in Streit. Aufgrund verbaler Attacken gegen die Frau wurde von einer Begleiterin der Frau die Polizei verständigt. Die eintreffenden Beamten beleidigte er mehrfach und legte ein aggressives Verhalten an den Tag. Als er auch nach dem Eintreffen einer zweiten Polizeistreife sich nicht beruhigen lies und bedrohlich auf die Beamten losging, musste er mittels Handschließen geschlossen und in Gewahrsam genommen werden, wogegen er sich zur Wehr setzte. Nachdem bei ihm eine Blutprobe zur Feststellung des Alkoholgehaltes im Blut entnommen worden war, konnte er aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen werden. Er hatte sich zwischenzeitlich wieder beruhigt. Weder er, noch die eingesetzten Beamten erlitten Verletzungen. Mit diversen Anzeigen, unter anderem wegen Beleidigung und Widerstand gegen Polizeivollzugsbeamte hat er zu rechnen.

Bad Saulgau

Diebstahl aus Linienbus

Bislang unbekannter Täter nutzte am Freitagnachmittag gegen 14:30 Uhr einen unbeobachteten Moment, um Bargeld in noch unbekannter Höhe aus einem Linienbus zu entwenden. Der SETRA Linienbus war auf einem Parkplatz in der Max-Eyth-Straße abgestellt. Der Fahrer befand sich während einer Pause außerhalb des Busses bei einem nahegelegenen Discounter. Das Polizeirevier Bad Saulgau, Telefon 07581/482-0 erbittet Hinweise zum Täter oder verdächtigen Wahrnehmungen in diesem Zusammenhang.

Bad Saulgau

Randalierer in Gewahrsam genommen

Am Samstagmorgen um 02:20 Uhr verständigten Sicherheitsmitarbeiter einer Tanzbar in der Martin-Staud-Straße die Polizei nach einem Körperverletzungsdelikt. Hierbei soll nach bisherigen Erkenntnissen ein 31-jähriger Mann einen 19-Jährigen leicht verletzt haben, indem er ihm ins Gesicht fasste und ihn kratze. Schon bei dem Versuch die Personalien des 31-Jährigen zu erheben, widersetzte er sich zunächst verbalaggressiv und dann auch körperlich den Maßnahmen der Polizeibeamten. Unentwegt und auf niederstem Niveau beleidigte er die Beamten vor Ort, als auch auf dem Weg ins Krankenhaus und im Krankenhaus selbst. Die Maßnahmen der Beamten versuchte er unter anderem durch Beißen zu verhindern. Zur Feststellung, ob und in welchem Maß er unter dem Einfluss berauschender Mittel stand, musste ihm eine Blutprobe entnommen werden. Zur weiteren Beobachtung seines psychisch auffälligen Verhaltens verblieb er unter medizinischer Betreuung im Krankenhaus. Weder er, noch die eingesetzten Polizeibeamten erlitten nach bisherigem Kenntnisstand physische Verletzungen. Die Polizei leitete gegen ihn mehrere Ermittlungsverfahren, unter anderem wegen Beleidigung, Körperverletzung und tätlichem Angriff auf Polizeibeamte ein. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell