Radmuttern an Pkw gelöst

Bereits am Mittwoch, in der Zeit von 07:30 - 16:45 Uhr lösten bislang unbekannte Täter die Radmuttern der Vorderreifen eines auf einem Mitarbeiterparkplatz abgestellten Renault Scenic. Der Geschädigte bemerkte beim Losfahren vom Parkplatz der Oberschwabenklinik in der Elisabethenstraße ein auffälliges Fahrverhalten seines Autos, hielt umgehend an und stellte die gelösten Radmuttern fest. Das Polizeirevier Ravensburg, Telefon 0751/803-3333 erbittet Hinweise zu verdächtigen Wahrnehmung auf dem Parkplatz der OSK in diesem Zusammenhang.

Pedelec entwendet

Am Freitag in der Zeit von 13:30 - 14:00 Uhr entwendete ein bislang unbekannter Täter ein Pedelec, welches in dieser Zeit bei den Bahnhofsarkaden an einem Baum abgeschlossen abgestellt war. Das Mountainbike der Marke Conway war durch die 50-jährige Geschädigte mit einem massiven Schloss gesichert worden. Das Polizeirevier Leutkirch, Telefon 07561/8488-0 erbittet Hinweise zum Täter oder verdächtigen Wahrnehmungen in diesem Zusammenhang.

Nach Überholvorgang ausgebremst und aufgefahren -Zeugensuche-

Am Freitagnachmittag, gegen 17:20 Uhr fuhren die zwei beteiligen Pkws, ein Audi A4 und ein VW GTE von der A96 an der Ausfahrt Leutkirch-Süd ab. Da es in der Abfahrt bereits zu einem Beinahe-Unfall gekommen sein soll, gestikulierten sich die beiden Autofahrer unter anderem mit beleidigenden Hand- und Fingerbewegungen an, dabei soll der 35-jährige Audi-Fahrer dem 39-jährigen VW-Fahrer dicht aufgefahren sein. In der Folge befuhren die beiden Autos hintereinander die L319 in Richtung Herlazhofen. Angeblich kam es dann auf dieser Strecke zu einem Überholmanöver des Audi, wobei der VW-Fahrer durch Beschleunigen dies zu verhindern versuchte. Nachdem sich der Audi vor den VW gesetzt hatte, soll er ohne ersichtlichen Grund auf freier Strecke stark abgebremst haben. Dies erkannte der VW-Fahrer zu spät und fuhr dem Audi hinten auf. Glücklicherweise wurden keine Personen verletzt. Am Audi soll der entstandene Sachschaden durch den Auffahrunfall ca. 1000 Euro und am VW ca. 3000 Euro betragen. Das Polizeirevier Leutkirch, Telefon 07561/8488-0 sucht Zeugen zu den beschriebenen Verkehrsvorgängen.

Verlorene Fahrzeugteile

Nach Meldungen am Freitagnachmittag gegen 16:35 Uhr löste sich während der Fahrt ein Solarpaneel von einem grünen Campingmobil. Das Paneel landete zwischen der Behelfsausfahrt Neuravensburg und Wangen-West auf der Autobahn. Trümmerteile des Paneels beschädigten einen Pkw Tesla, an welchem hierdurch Sachschaden in Höhe von ca. 4000 Euro entstand. Der verursachende Camper setzte seine Fahrt auf der Autobahn fort. Hinweise zum grünen Campingmobil nimmt der Verkehrsdienst Kißlegg, Telefon 07563/9099-0 entgegen.

