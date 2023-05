Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

E-Scooter prallt in Pkw

Verletzungen hat sich eine 16 Jahre alte E-Scooter-Fahrerin am Donnerstagvormittag bei einem Verkehrsunfall im Bereich des Bachstelzenwegs zugezogen. Die junge Frau war mit ihrem Leih-Roller auf dem abschüssigen Weg in Richtung Einkaufscentrum unterwegs und konnte an der Einmündung zum Parkplatz nicht rechtzeitig bremsen. In der Folge kollidierte sie mit dem Toyota eines in Richtung Zeppelinstraße fahrenden 74-Jährigen, stürzte und erlitt dabei leichte Verletzungen. An der Pkw-Seite entstand rund 5.000 Euro Sachschaden, wie hoch dieser beim E-Scooter ausfällt, ist aktuell nicht bekannt. Warum der Roller nicht rechtzeitig zum Stehen kam, ist derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Friedrichshafen

Mit Motorroller gestürzt - Fahrerin mutmaßlich unter Drogen

Nach einem Verkehrsunfall in der Äußeren Ailinger Straße am Donnerstag gegen 14.15 Uhr muss eine 19-jährige Rollerfahrerin mit einer Anzeige rechnen. Die junge Frau war mit ihrem Motorroller stadteinwärts unterwegs, geriet vor einem Kreisverkehr ins Rutschen und stürzte zu Boden. Die 19-Jährige hatte Glück im Unglück und zog sich nur kleine Blessuren zu. Weil sich den Polizisten bei der Unfallaufnahme jedoch der Verdacht einer aktuellen Drogenbeeinflussung der Fahrerin ergab und ein Vortest positiv auf THC reagierte, musste sie die Beamten in eine Klinik begleiten und eine Blutprobe abgeben. Sollte die Untersuchung den Verdacht bestätigen, kommt ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Fahrens unter Drogeneinfluss auf sie zu.

Friedrichshafen

Nach Unfall geflüchtet - Zeugen gesucht

Nach einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Donnerstag zwischen 12 Uhr und 16.30 Uhr in der Breslauer Straße ereignet hat, ermittelt die Polizei Friedrichshafen und sucht Zeugen. Ein Unbekannter hatte einen geparkten Peugeot 207 Cabrio am linken Heck touchiert und danach einfach das Weite gesucht, ohne sich um den Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro zu kümmern. Bei dem Wagen des flüchtigen Unfallverursachers dürfte es sich um ein Fahrzeug mit roten Karosserieteilen gehandelt haben. Hinweise zum Verursacher nehmen die Ermittler unter Tel. 07541/701-0 entgegen.

Uhldingen-Mühlhofen

E-Scooter gestohlen - Polizei bittet um Hinweise

Wie erst jetzt bei der Polizei Meersburg bekannt wurde, hat ein unbekannter Dieb am vergangenen Samstag zwischen 14.15 Uhr und 23.30 Uhr während des Pfahlbaumarathons einen in der Fischergasse verschlossen abgestellten E-Scooter der Marke Trekstor gestohlen. Die Beamten ermitteln wegen besonders schweren Falls des Diebstahls und bitten Personen, die in der fraglichen Zeit Verdächtiges beobachtet haben oder sonst Hinweise zum mehrere hundert Euro teuren Roller geben können, sich unter Tel. 07532/43443 zu melden.

Meersburg

Unfallflucht - Zeugen gesucht

Nachdem ein Unbekannter am Mittwoch zwischen 2 Uhr und 10 Uhr einen am Fahrbahnrand der Unterstadtstraße geparkten Range Rover touchiert und danach einfach das Weite gesucht hat, ermittelt der Polizeiposten Meersburg und bittet um Hinweise. Der Sachschaden am linken Eck des Heckstoßfängers sowie im linken Bereich der Heckklappe beläuft sich den Schätzungen zufolge auf etwa 1.500 Euro. Zeugen des Unfalls und Personen, die Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07532/43443 an die Polizei zu wenden.

Salem

Rauchentwicklung durch Elektrogeräte auf Herdplatte

Rauchentwicklung aufgrund angeschmorter Elektrogeräte auf einer Herdplatte war die Ursache für einen Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei am Donnerstag gegen 16.30 Uhr in einer Dachgeschosswohnung in der Straße "Am Riedweg". Die Bewohner der Unterkunft wurden evakuiert und kamen kurzfristig in einer nahegelegenen Halle des Rettungsdienstes unter. Zwei Bewohner wurden aufgrund des Verdachts einer Rauchgasvergiftung behandelt und mutmaßlich eher leicht verletzt. Nach der Überprüfung und der Lüftung durch die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr konnten die Bewohner zurück ins Gebäude.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell