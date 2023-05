Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Mehrere Verletzte bei Verkehrsunfall

Überlingen / Bodenseekreis (ots)

Vier leicht verletzte Personen und Sachschaden in Höhe von etwa 27.000 Euro sind die Folge eines Unfalls, der sich am Donnerstag gegen 12.15 Uhr in der Hizlerstraße ereignet hat. Ein 19 Jahre alter Opel-Fahrer war mutmaßlich mit nicht angepasster Geschwindigkeit aus Richtung ZOB unterwegs und verlor in einer Kurve aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über seinen Wagen. In der Folge kollidierte er seitlich mit einem Fahrschulauto auf Prüfungsfahrt und anschließend frontal mit einem Mercedes-Sprinter. Während der Unfallverursacher unverletzt blieb, zogen sich, den bisherigen Erkenntnissen zufolge, seine Beifahrerin und die drei Insassen im Fahrschul-Audi leichte Verletzungen zu und mussten von Rettungsdiensten in eine Klinik gebracht werden. Der Fahrer des Sprinters kam mit dem Schrecken davon. Alle drei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Neben der Polizei und dem Rettungsdienst war auch die Freiwillige Feuerwehr im Einsatz. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern aktuell noch an. Personen, die auf die Fahrweise des Lenkers des silbernen Opel Astra aufmerksam wurden, werden gebeten, sich unter Tel. 07551/804-0 an die Polizei Überlingen zu wenden.

