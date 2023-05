Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Meßkirch

Sachschaden nach Verkehrsunfall

Sachschaden in Höhe von rund 9.500 Euro entstand bei einem Verkehrsunfall am frühen Dienstagabend gegen 17.45 Uhr an der Einmündung der Mengener Straße in die B 311. Ein 62-jähriger BMW-Lenker wollte von der Mengener Straße nach links auf die B 311 abbiegen und übersah dabei den Peugeot eines vorfahrtsberechtigten 18-Jährigen. Durch die folgende Kollision wurden beide Fahrzeuge beschädigt, verletzt wurde niemand.

Pfullendorf

Ohne gültigen Führerschein erwischt

Wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis wird sich ein 16-Jähriger verantworten müssen, der am Mittwochabend einer Polizeistreife in der Franz-Xaver-Heilig-Straße aufgrund einer fehlenden Beleuchtung an seinem Roller aufgefallen war. Bei der folgenden Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Jugendliche lediglich eine Mofa-Prüfbescheinigung besitzt, die jedoch für das geführte Kleinkraftrad nicht ausreichte. Der 16-Jährige wird nun bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.

Pfullendorf

Verkehrsunfall fordert Sachschaden - Beteiligten gesucht

Den Beteiligten an einem Verkehrsunfall, der sich am Mittwochmorgen kurz nach 7.30 Uhr in der Hans-Ruck-Straße ereignet hat, sucht der Polizeiposten Pfullendorf. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge bog der 29-jährige Fahrer eines Opel Adam aus der Hans-Ruck-Straße nach links in die Straße "Zum Eichberg" ein und übersah dabei einen von rechts kommenden und vorfahrtsberechtigten VW Touran. Durch die folgende Kollision wurde der Opel nach links abgewiesen und streifte dort einen bislang unbekannten Pkw, der zu dieser Zeit seinerseits in die Hans Ruck-Straße abbog. Während die Fahrer des Opel und des VW vor Ort blieben, setzte der Unbekannte, dessen Wagen ebenfalls beschädigt worden sein dürfte, seine Fahrt fort. Gegen ihn ermittelt die Polizei nun wegen des Verdachts der Unfallflucht und bittet Zeugen des Zusammenstoßes oder Personen, die Hinweise zur Identität des Unbekannten geben können, sich unter Tel. 07552/2016-0 zu melden. Der Gesamtsachschaden am Opel und am VW wird auf rund 8.000 Euro beziffert.

Bad Saulgau

Gefährlicher Fahrzeugtransport ohne erforderliche Fahrerlaubnis

Ohne im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis zu sein, hat ein 38-jähriger Mann am Mittwochabend gegen 19.45 Uhr bei Bad Saulgau einen Pkw auf einem nicht dafür geeigneten Anhänger transportiert. Zeugen hatten die Polizei alarmiert, nachdem ihnen ein BMW X3 mit einem Anhänger aufgefallen war, auf welchem ein BMW X5 transportiert wurde, der offenbar zu schwer für das Gespann war. Im Rahmen der folgenden Kontrolle stellten die Beamten fest, dass das zulässige Gesamtgewicht des Anhängers mit dem darauf beförderten Pkw um etwa 13 % überschritten wurde. Weiterhin war der ausländische Lenker des Gespanns nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis, die zum Führen von Pkw mit derartigen Anhängern berechtigt. Die Beamten untersagten daraufhin die Weiterfahrt und leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen den 38-Jährigen ein.

