LPI-EF: Kleintransporter im Visier

Erfurt (ots) - Gestern Nachmittag kam es zu einem Verkehrsunfall in der Magdeburger Allee in Erfurt. Eine 15-Jährige machte eine heimliche Ausfahrt mit dem Fiat ihrer Eltern. In der Magdeburger Allee streifte sie einen geparkten Opel und einen Audi. Das Mädchen flüchtete daraufhin mit dem Fiat vom Unfallort. Aufmerksame Zeugen beobachteten das Geschehen und informierten die Polizei. Die junge Unfallverursacherin konnte ...

