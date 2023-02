Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Betrüger erbeuten knapp 2.000 Euro

Landkreis Sömmerda (ots)

Gestern Abend wurde eine 68-Jährige in Riethnordhausen um knapp 2.000 Euro betrogen. Unbekannte täuschten die Frau am Telefon und gaben sich als ihre Tochter aus und baten um eine Geldzahlung. Die Dame überwies daraufhin die geforderte Summe. Im Anschluss kontaktierte sie ihre Tochter und der Betrug flog auf. Die Polizei rät: Überweisen sie niemals Geld an fremde Personen und verständigen sie im Zweifel Angehörige und die Polizei. Weitere Informationen zur Betrugsmasche "Enkeltrick", sowie Hinweise, wie sie sich schützen können, finden sie unter https://www.polizei-beratung.de/startseite-und-aktionen/aktuellesdetailansicht/telefonbetrug-durch-schockanrufe/ . (SO)

