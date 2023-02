LPI-EF: Unbelehrbar

Erfurt (ots) - In der Brühlervorstadt von Erfurt wurde gestern Nachmittag eine Fahrradfahrerin leicht verletzt. Die 37-Jährige war mit ihrem Rad von der Binderslebener Landstraße nach links auf einen Radweg abgebogen. Ein 76-jähriger Audi-Fahrer, der sie ihm selben Moment überholen wollte, erfasste die Frau am Arm. Die Radfahrerin stürzte und verletzte sich leicht. Zu einem Sachschaden kam es nicht. (SO) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion ...

