Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Auf frischer Tat

Erfurt (ots)

Gestern Mittag wurden in Erfurt mehrere Ladendiebe auf frischer Tat erwischt. Erst hatten es Diebe in einem Geschäft in der Altstadt auf Sonnenbrillen im Wert von etwa 600 Euro abgesehen. Ein Ladendetektiv beobachtete die Tat und informierte die Polizei. Kurze Zeit später stellten die Beamten einen weiteren Ladendieb in der Erfurter Innenstadt. Der 29-Jährige flüchtete mit mehreren Jacken aus einem anderen Bekleidungsgeschäft. Er rechnete hier nicht mit den aufmerksamen Polizisten. Sie nahmen direkt die Verfolgung auf und fassten den Täter. Da der Mann versuchte, die Beamten zu beißen, musste er gefesselt werden. (SO)

