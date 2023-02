Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Vom Hotel direkt ins Gefängnis

Erfurt (ots)

Gestern erhielt die Polizei Fahndungsunterstützung durch eine aufmerksame Hotelbesitzerin aus der Brühlervorstadt. Der Frau war ein Gast aufgefallen, der sich beim Auschecken am Nachmittag ungewöhnlich verhielt. Sie informierte daher die Polizei. Der Hotelgast wurde kurz darauf durch Beamte festgenommen. Es stellte sich heraus, dass gegen ihn ein Haftbefehl wegen Diebstahls vorlag. Da der Mann nicht in der Lage war, die verlangten 2.000 Euro zu zahlen, sitzt er seine Strafe nun für die nächsten zwei Monate in einer Justizvollzugsanstalt ab. (SO)

