Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Graffitisprühereien

Erfurt (ots)

Am Mittwochabend wurden bei der Erfurter Polizei mehrere Graffitisprühereien zur Anzeige gebracht. An ein Stromverteilergebäude im Bereich des Parkplatzes am Hauptfriedhof und an eine Fassade der Kleingartenanlage Pfortenweg hatten Unbekannte mit grüner, schwarzer und roter Farbe mehrere, zum Teil politische Motive gesprüht. Der verursachte Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt nun wegen politisch motivierter Sachbeschädigung.(JN)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell