Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Diebesgut aufgefunden

Landkreis Sömmerda (ots)

Gestern Vormittag hat eine aufmerksame Frau in Kölleda ihr gestohlenes Fahrrad wiedergefunden. Unbekannte hatten das Rad am 23.11.2022 entwendet. Die 64-Jährige entdeckte gestern vor einem Supermarkt in Kölleda ein Fahrrad, welches ihrem verdächtig ähnlichsah. Sie informierte sofort die Polizei. Der neue Nutzer des Fahrrads wurde vor Ort nicht festgestellt, allerdings bestätigte sich der Verdacht der Frau. Die Beamten übergaben der glücklichen Eigentümerin ihr Fahrrad. (SO)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell