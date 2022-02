Polizei Paderborn

POL-PB: Einbruch in Cafe

33102 Paderborn (ots)

Sonntag, 06.02.2022, 07:00 Uhr

33102 Paderborn, Fürstenallee

In der Nacht zum Sonntag drangen Täter in der Zeit von 19:20 Uhr bis 07:00 Uhr in den Kühl und Küchenraum eines Cafes an der Fürstenallee ein. Zuvor hatten diese versucht, sowohl mittels Aufhebeln der Eingangstür, als auch durch Einschlagen einer Scheibe im Frontbereich in den Schankraum des Cafes einzubrechen. Es gelang ihnen jedoch nicht, in das Cafe zu gelangen. Nach Aufbrechen der Zugangstür zum Kühlraum des Cafes öffneten und durchwühlten sie sämtliche Schränke. Es entstand erheblicher Sachschaden.

Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe gesehen haben, sich über die 05251-3060 zu melden.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell